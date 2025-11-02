- Hoy:
Se acabó definitivamente el horario de verano 2025: ¿A partir de hoy ganaremos una hora? Esto debes saber
En noviembre de 2025, cuando termine el horario de verano, la mayoría de los estadounidenses podrá disfrutar de una hora adicional de descanso por la noche.
El horario de verano (daylight saving time) de 2025 terminó en Estados Unidos, dando paso al horario estándar o de invierno el 2 de noviembre. Millones de estadounidenses se preguntaron: ¿Se atrasó o se adelantó el reloj? ¿Y obtuvimos una hora de sueño adicional? Descubre la hora exacta a la que debías ajustar tu reloj en cada estado, como California, Florida, Texas y otros, así como las implicaciones de este cambio de horario.
PUEDES VER: ALERTA con los beneficios SNAP: a partir de HOY, este estado de EE. UU. entregará cupones a este primer grupo de personas
¿Se acabó definitivamente el horario de verano 2025?
Sí, el horario de verano 2025 terminó definitivamente el domingo 2 de noviembre, cuando los relojes se retrasaron una hora. A partir de ese momento, se regresó al horario estándar.
El próximo cambio de horario se realizará el 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantarán nuevamente para dar inicio al horario de verano. Este ajuste tiene como objetivo aprovechar mejor la luz natural durante los meses de primavera y verano, optimizando el consumo de energía y adaptando nuestras rutinas al horario solar.
¿Ganaré o perderé una hora de sueño?
Con el fin del horario de verano el pasado domingo, los estadounidenses ganaron una hora adicional, lo que para muchos significó disfrutar de un sueño extra. Aunque la mayoría de los relojes digitales se ajustan automáticamente, es importante recordar actualizar manualmente aquellos que no lo hacen.
Este cambio también afecta la luz del día: las tardes se oscurecen más temprano y el sol sale antes por la mañana, lo que puede alterar ligeramente las rutinas diarias y la percepción de la luz natural.
¿Desaparecerá el horario de verano en Estados Unidos en 2025?
A pesar de los debates recientes, el horario de verano no desaparecerá en la mayor parte de Estados Unidos durante 2025. El ciclo de adelantar y atrasar los relojes se mantiene y se espera que continúe en 2026, a menos que el Congreso apruebe cambios en la ley federal.
Existe un esfuerzo legislativo importante para establecer el horario de verano de forma permanente en todo el país, eliminando los cambios de hora en primavera y otoño. Esta iniciativa se conoce como Sunshine Protection Act.
El proyecto de ley fue reintroducido en el Congreso en 2025 y, aunque ha recibido apoyo y en años anteriores llegó a aprobarse en el Senado, aún no ha sido aprobado por ambas cámaras ni convertido en ley.
Prepararse para estos cambios facilita mantener el sueño y las actividades sin problemas.
Mientras no haya una modificación federal, la mayoría de los estados continuarán realizando los dos cambios de hora anuales. Sin embargo, algunas regiones de Estados Unidos ya mantienen un horario estándar durante todo el año y seguirán sin observar el horario de verano en 2025. Entre ellas se encuentran:
- Hawái
- La mayor parte de Arizona (excepto la Nación Navajo)
- Territorios de EE. UU. como Puerto Rico, Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte
Este panorama permite que residentes y visitantes planifiquen sus actividades sin sorpresas, mientras el debate sobre la eliminación del cambio de hora sigue activo en Washington.
