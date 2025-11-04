- Hoy:
ADVERTENCIA en Estados Unidos: NUEVA REGLA de ciudadanía podría dejarte SIN opciones para obtener el pasaporte americano
USCIS aplica un nuevo examen y requisitos actualizados para obtener la ciudadanía. Conoce qué cambia y quién debe seguir las reglas anteriores.
Desde octubre de 2025, el camino a la ciudadanía tiene nuevas exigencias. USCIS activó un reglamento que afecta a todos los que presenten el Formulario N-400 a partir de esa fecha. El foco principal está en un examen cívico más largo y actualizado, que redefine cómo se evalúa el conocimiento sobre EE.UU.
PUEDES VER: Peligro y alerta máxima en Estados Unidos: pastas CONTAMINADAS dejan 7 muertos y 27 enfermos
USCIS aplica cambios que impactan a quienes buscan el pasaporte estadounidense.
Nuevo examen: más preguntas y un sistema diferente
El test ahora cuenta con 128 preguntas oficiales. Durante la entrevista, un oficial hará 20 preguntas al solicitante y deberá responder correctamente al menos 12 para aprobar.
Si la persona acumula 9 fallas, la prueba termina de inmediato.
Además, se mantiene la obligación de demostrar:
- Dominio básico del inglés
- Conocimiento de historia y gobierno de EE.UU.
- Elegibilidad conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad
Quienes enviaron su solicitud antes del 20 de octubre de 2025 siguen usando el examen anterior de 100 preguntas.
Requisitos que siguen vigentes y beneficios especiales
Las exigencias de residencia legal y buena conducta moral no cambian. USCIS confirma que las excepciones continúan:
- Personas de 65 años o más con 20 años como residentes:
- solo contestan 10 preguntas de una lista reducida de 20.
- Exoneraciones por condiciones médicas certificadas:
- pueden recibir ajustes en idioma o preguntas.
Material de estudio y alertas para no perder el proceso
Los recursos oficiales ya están disponibles en el portal de USCIS. Incluyen:
- Guía de estudio
- Listas de preguntas
- Prácticas interactivas
- Información sobre ambas versiones del examen
La agencia también advierte cumplir todas las normas migratorias, sin:
- Votar sin autorización
- Proporcionar datos falsos
- Violaciones legales que afecten la elegibilidad
Lo que todo solicitante debe hacer antes de iniciar el trámite
- Verifica si te corresponde el examen nuevo o el anterior
- Revisa tu historial legal antes de enviar el N-400
- Prepárate con materiales oficiales
- Consulta con un abogado si tienes dudas de elegibilidad
- No confíes en asesorías sin licencia ni aplicaciones fraudulentas
