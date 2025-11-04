ADVERTENCIA en Estados Unidos: NUEVA REGLA de ciudadanía podría dejarte SIN opciones para obtener el pasaporte americano

Desde octubre de 2025, el camino a la ciudadanía tiene nuevas exigencias. USCIS activó un reglamento que afecta a todos los que presenten el Formulario N-400 a partir de esa fecha. El foco principal está en un examen cívico más largo y actualizado, que redefine cómo se evalúa el conocimiento sobre EE.UU.

USCIS aplica cambios que impactan a quienes buscan el pasaporte estadounidense.

Nuevo examen: más preguntas y un sistema diferente

El test ahora cuenta con 128 preguntas oficiales. Durante la entrevista, un oficial hará 20 preguntas al solicitante y deberá responder correctamente al menos 12 para aprobar.

Si la persona acumula 9 fallas, la prueba termina de inmediato.

Además, se mantiene la obligación de demostrar:

Dominio básico del inglés

Conocimiento de historia y gobierno de EE.UU.

Elegibilidad conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad

Quienes enviaron su solicitud antes del 20 de octubre de 2025 siguen usando el examen anterior de 100 preguntas.

Requisitos que siguen vigentes y beneficios especiales

Las exigencias de residencia legal y buena conducta moral no cambian. USCIS confirma que las excepciones continúan:

Personas de 65 años o más con 20 años como residentes:

con 20 años como residentes: solo contestan 10 preguntas de una lista reducida de 20.

Exoneraciones por condiciones médicas certificadas :

: pueden recibir ajustes en idioma o preguntas.

Material de estudio y alertas para no perder el proceso

Los recursos oficiales ya están disponibles en el portal de USCIS. Incluyen:

Guía de estudio

Listas de preguntas

Prácticas interactivas

Información sobre ambas versiones del examen

La agencia también advierte cumplir todas las normas migratorias, sin:

Votar sin autorización

Proporcionar datos falsos

Violaciones legales que afecten la elegibilidad

Lo que todo solicitante debe hacer antes de iniciar el trámite