ADVERTENCIA en Estados Unidos: NUEVA REGLA de ciudadanía podría dejarte SIN opciones para obtener el pasaporte americano

Dara Rojas
Nuevo examen de ciudadanía exige más preparación para inmigrantes
Nuevo examen de ciudadanía exige más preparación para inmigrantes | Fuente: EFE
Desde octubre de 2025, el camino a la ciudadanía tiene nuevas exigencias. USCIS activó un reglamento que afecta a todos los que presenten el Formulario N-400 a partir de esa fecha. El foco principal está en un examen cívico más largo y actualizado, que redefine cómo se evalúa el conocimiento sobre EE.UU.

USCIS aplica cambios que impactan a quienes buscan el pasaporte estadounidense.

Nuevo examen: más preguntas y un sistema diferente

El test ahora cuenta con 128 preguntas oficiales. Durante la entrevista, un oficial hará 20 preguntas al solicitante y deberá responder correctamente al menos 12 para aprobar.
Si la persona acumula 9 fallas, la prueba termina de inmediato.
Además, se mantiene la obligación de demostrar:

  • Dominio básico del inglés
  • Conocimiento de historia y gobierno de EE.UU.
  • Elegibilidad conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad

Quienes enviaron su solicitud antes del 20 de octubre de 2025 siguen usando el examen anterior de 100 preguntas.

Requisitos que siguen vigentes y beneficios especiales

Las exigencias de residencia legal y buena conducta moral no cambian. USCIS confirma que las excepciones continúan:

  • Personas de 65 años o más con 20 años como residentes:
  • solo contestan 10 preguntas de una lista reducida de 20.
  • Exoneraciones por condiciones médicas certificadas:
  • pueden recibir ajustes en idioma o preguntas.

Material de estudio y alertas para no perder el proceso

Los recursos oficiales ya están disponibles en el portal de USCIS. Incluyen:

  • Guía de estudio
  • Listas de preguntas
  • Prácticas interactivas
  • Información sobre ambas versiones del examen

La agencia también advierte cumplir todas las normas migratorias, sin:

  • Votar sin autorización
  • Proporcionar datos falsos
  • Violaciones legales que afecten la elegibilidad

Lo que todo solicitante debe hacer antes de iniciar el trámite

  • Verifica si te corresponde el examen nuevo o el anterior
  • Revisa tu historial legal antes de enviar el N-400
  • Prepárate con materiales oficiales
  • Consulta con un abogado si tienes dudas de elegibilidad
  • No confíes en asesorías sin licencia ni aplicaciones fraudulentas
