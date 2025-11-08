- Hoy:
ALERTA en Texas: 122 mil venezolanos podrán ser deportados tras quedarse sin estatus de protección
Desde el sábado 8 de noviembre de 2025, miles de venezolanos quedarán sin protección a las redadas del ICE al mantener estatus de ilegalidad en Estados Unidos.
Los venezolanos en Estados Unidos no la pasan nada bien luego que finalizara el Estatus de Protección Temporal (TPS), por lo que desde este sábado 8 de noviembre de 2025, las autoridades estarán en facultades de arrestar deportar a estas personas, entre ellos unos 122 mil que viven actualmente en el estado de Texas.
TRAGEDIA en Indiana: inmigrante guatemalteca FALLECE tras recibir disparo al equivocarse de domicilio en Whitestown
Venezolanos en Texas indefensos tras término del TPS
Y es que el TPS, tanto en Texas como en el resto de estados del país norteamericano, permite a los venezolanos y otros grupos, no solo vivir en los Estados Unidos, sino también trabajar de forma legal, todo ello como parte de un estatus especial debido a la crisis humanitaria que vive Venezuela bajo la bota del chavismo.
Ante esto, KERA News, recogió las palabras del abogado de inmigración de Dallas, Jaime Barron, respecto a esta situación promovida por el gobierno de Donald Trump: "El sábado por la mañana, 240 mil personas perderán su estatus migratorio y podrían ser deportados, sin poder trabajar ni pagar sus facturas".
Asimismo, muchos venezolanos en Texas han movido tierra y mar para mantener el TPS, pero este ha sido particularmente inestable con la actual administración: "algunas personas también reúnen los requisitos para obtener asilo político. Algunos han sido víctimas de delitos, otras llevan tiempo casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (...) otras tal vez tengan un hijo ciudadano estadounidense, estén en las fuerzas armadas o tengan otras opciones laborales".
Barron aseguró que los venezolanos en Estados Unidos no quieren regresar a sus países de origen, ya que el régimen de Caracas es catalogado como dictadura y sus autoridades sindicadas como cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico: "Los venezolanos se encuentran en una de las peores situaciones de todas la nacionalidades".
¿La eliminación del TPS afectará a todos los venezolanos en EE.UU.?
Sin embargo, el abogado experto en inmigración, Alex Gálvez, dijo en entrevista a Telemundo 52 que no todos los venezolanos ilegales en Estados Unidos se perjudicarán del cierre del TPS: "Los que aplicaron en el 2021, que son, aproximadamente, 250 mil se les revoca el permiso del trabajo y el amparo. Pero, para los que aplicaron en durante el 2023 y recibieron un recibieron un recibo después de haberlo renovado y es de antes febrero 5 de 2025, su permiso y amparo será extendido hasta octubre 2 del próximo año":
E insistió en que: "Sí es cierto que ciertos TPecianos del 2023 que sometieron la aplicación de renovación antes de febrero 5 de este año, van a poder seguir protegidos".
