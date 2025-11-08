Los venezolanos en Estados Unidos no la pasan nada bien luego que finalizara el Estatus de Protección Temporal (TPS), por lo que desde este sábado 8 de noviembre de 2025, las autoridades estarán en facultades de arrestar deportar a estas personas, entre ellos unos 122 mil que viven actualmente en el estado de Texas.

Venezolanos en Texas indefensos tras término del TPS

Y es que el TPS, tanto en Texas como en el resto de estados del país norteamericano, permite a los venezolanos y otros grupos, no solo vivir en los Estados Unidos, sino también trabajar de forma legal, todo ello como parte de un estatus especial debido a la crisis humanitaria que vive Venezuela bajo la bota del chavismo.

Ante esto, KERA News, recogió las palabras del abogado de inmigración de Dallas, Jaime Barron, respecto a esta situación promovida por el gobierno de Donald Trump: "El sábado por la mañana, 240 mil personas perderán su estatus migratorio y podrían ser deportados, sin poder trabajar ni pagar sus facturas".

Asimismo, muchos venezolanos en Texas han movido tierra y mar para mantener el TPS, pero este ha sido particularmente inestable con la actual administración: "algunas personas también reúnen los requisitos para obtener asilo político. Algunos han sido víctimas de delitos, otras llevan tiempo casadas con ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes (...) otras tal vez tengan un hijo ciudadano estadounidense, estén en las fuerzas armadas o tengan otras opciones laborales".

Barron aseguró que los venezolanos en Estados Unidos no quieren regresar a sus países de origen, ya que el régimen de Caracas es catalogado como dictadura y sus autoridades sindicadas como cabecillas de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico: "Los venezolanos se encuentran en una de las peores situaciones de todas la nacionalidades".

¿La eliminación del TPS afectará a todos los venezolanos en EE.UU.?

Sin embargo, el abogado experto en inmigración, Alex Gálvez, dijo en entrevista a Telemundo 52 que no todos los venezolanos ilegales en Estados Unidos se perjudicarán del cierre del TPS: "Los que aplicaron en el 2021, que son, aproximadamente, 250 mil se les revoca el permiso del trabajo y el amparo. Pero, para los que aplicaron en durante el 2023 y recibieron un recibieron un recibo después de haberlo renovado y es de antes febrero 5 de 2025, su permiso y amparo será extendido hasta octubre 2 del próximo año":

E insistió en que: "Sí es cierto que ciertos TPecianos del 2023 que sometieron la aplicación de renovación antes de febrero 5 de este año, van a poder seguir protegidos".