ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: ICE busca reclutar policías neoyorquinos tras el triunfo de Zohran Mamdani

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado su presencia en Nueva York, lanzando una serie de anuncios dirigidos a oficiales del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD). Esta estrategia, iniciada tras la victoria del alcalde electo Zohran Mamdani, busca incorporar a profesionales con experiencia policial en un momento clave para la agencia federal.

La vocera del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Tricia McLaughlin, confirmó que se trata de una campaña nacional de reclutamiento que abarca varias ciudades estadounidenses. Sin embargo, la atención especial en Nueva York ha despertado interés y controversia debido al contexto político y a las posturas del futuro alcalde respecto al papel de las fuerzas de seguridad locales.

Campaña federal de reclutamiento del ICE

El DHS impulsa una estrategia de contratación masiva destinada a ampliar la plantilla del ICE frente al aumento de las tareas de control migratorio. Según datos oficiales, la agencia ha recibido más de 200,000 solicitudes y emitido alrededor de 18,000 ofertas laborales provisionales. Para captar talento, el ICE ofrece bonos de contratación de hasta $50,000 dólares y programas de reembolso de préstamos estudiantiles.

ICE busca reclutar policías neoyorquinos tras el triunfo de Zohran Mamdani.

Los mensajes publicados en redes sociales, especialmente en X (antes Twitter), destacan el llamado a oficiales locales. En uno de ellos, el ICE invitó a policías neoyorquinos a "trabajar para un presidente y un secretario que apoyen a las fuerzas del orden". Este tipo de comunicación evidencia un intento de diferenciarse de las políticas locales más críticas hacia la policía, como las impulsadas en su momento por Mamdani.

Contexto político y repercusiones en Nueva York

El interés del ICE en agentes del NYPD surge en medio de tensiones entre las autoridades federales y el entorno político neoyorquino. El alcalde electo Zohran Mamdani, conocido por su activismo progresista, ha expresado en el pasado críticas hacia el Departamento de Policía de Nueva York, aunque recientemente moderó su discurso.

Durante su campaña, Mamdani enfatizó propuestas sociales como el transporte público gratuito y el cuidado infantil universal, además de su respaldo a políticas de ciudades santuario, que limitan la cooperación con agencias federales de inmigración. Estos antecedentes podrían explicar el esfuerzo del ICE por fortalecer su presencia en la ciudad antes de la nueva administración municipal.