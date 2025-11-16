ALERTA beneficiarios: millones podrían PERDER su aviso COLA si no completan este trámite antes del 19 de noviembre

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó el aumento que recibirán los pagos mensuales del Seguro Social y del programa SSI a partir del próximo año. Este ajuste por costo de vida conocido como COLA tiene como objetivo compensar el impacto de la inflación y proteger el poder adquisitivo de los adultos mayores y personas con discapacidad.

El paso obligatorio que exige la SSA antes de la próxima semana

La agencia advirtió que quienes quieran recibir su notificación COLA de forma digital deberán tener activa su cuenta de my Social Security. Para evitar retrasos, los beneficiarios que aún no la hayan creado deberán hacerlo antes del 19 de noviembre, fecha límite establecida por la SSA.

La SSA fija el 19 de noviembre como fecha límite para activar la cuenta en línea.

Los avisos electrónicos comenzarán a enviarse a inicios de diciembre. Quienes prefieran la carta física no necesitan realizar ningún trámite adicional, pero la SSA señaló que el documento podría tardar más tiempo en llegar y no se considerarán reclamos por retrasos postales hasta enero.

¿Cuánto subirá el COLA este año?

La SSA informó que el ajuste anual será del 2.8%, lo que se traducirá en un aumento promedio de 56 dólares mensuales para la mayoría de jubilados a partir de enero. Este incremento, revisado cada año, busca que los pagos mantengan su valor frente al aumento en los costos de vivienda, alimentos y servicios en todo el país.

El organismo recordó que el COLA es un mecanismo esencial para millones de hogares, ya que garantiza que los beneficios del Seguro Social y del SSI no pierdan poder adquisitivo con el paso del tiempo.

¿Qué pasa si no realizas el trámite antes del 19 de noviembre?

Si el beneficiario no crea su cuenta de my Social Security antes de la fecha límite, no podrá acceder al aviso digital donde se detalla el monto actualizado de su COLA. Aunque seguirá recibiendo el aumento automáticamente en enero, perderá la posibilidad de revisar con anticipación cuánto será su nuevo pago mensual y no podrá consultar la notificación electrónica hasta activar su cuenta.

La SSA enviará avisos en papel a quienes no usan la vía digital, pero estos pueden tardar más de lo habitual debido a los tiempos postales. La agencia pidió a los beneficiarios que no se comuniquen para reportar retrasos hasta enero, ya que el aviso en físico suele demorar más que la versión electrónica.