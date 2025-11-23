DUDA en Walmart: presunto ladrón afirma haber olvidado escanear 22 artículos

Una mujer de Clermont enfrenta cargos tras ser sorprendida con mercancía no pagada en un Walmart local. La acusada asegura que se trató de un olvido y no de un acto intencional de robo.

Presunto ladrón afirma haber olvidado escanear 22 artículos en Walmart en Estados Unidos

El Departamento de Policía de Clermont informó que un oficial acudió a Walmart, ubicado en 1450 John's Lake Rd., el martes 11 de noviembre a las 5:10 p. m., tras recibir un reporte sobre una posible sustracción de mercancía. La mujer, identificada como Shannon Vaughn, de 44 años, habría sido detectada mientras intentaba pasar por las cajas de autoservicio con varios artículos sin escanear.

Según Leesburg-News, un empleado de la tienda señaló que Vaughn "fue vista escaneando incorrectamente varios artículos en una caja de autoservicio" y que, aunque pagó algunos productos, otros, valorados en $236.69 e incluyendo lejía, pantuflas, una sudadera con capucha, tacos de madera, carne molida, artículos con temática del Grinch y un adorno para popote, no fueron cobrados.

La mujer recorrió todas las cajas antes de ser detenida por el personal de prevención de pérdidas.

Declaraciones de la acusada y desarrollo del proceso judicial

Vaughn defendió su versión, indicando que no actuó de manera intencionada. La acusada explicó que algunos artículos estaban escondidos bajo comida para perros y que simplemente se le olvidó escanearlos. El oficial detalló que había 22 productos sin pagar, pero Vaughn insistió: "No lo hice a propósito". Solo admitió haber olvidado escanear la lejía, según consta en el informe policial.

Finalmente, Vaughn, originaria de Mississippi, recibió una citación por robo en una tienda minorista, con la audiencia judicial programada para el 2 de diciembre. Además, se le emitió una advertencia por intrusión antes de ser liberada en el lugar de los hechos.