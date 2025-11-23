- Hoy:
- Partidos de hoy
- Elche vs Real Madrid
- Sport Huancayo vs Cusco
- Alianza Lima vs UTC
- Cerro Porteño vs Libertad
- Peñarol vs Nacional
- Boca Juniors vs Talleres
- Tabla Liga 1
- Tabla Paraguay
- Universitario
- Tabla Liga de Vóley
- Banco de la Nación
DUDA en Walmart: presunto ladrón afirma haber olvidado escanear 22 artículos
Una residente de Clermont deberá presentarse ante la corte tras admitir que no pasó por el escáner productos en Walmart cuyo valor asciende a 236 dólares.
Una mujer de Clermont enfrenta cargos tras ser sorprendida con mercancía no pagada en un Walmart local. La acusada asegura que se trató de un olvido y no de un acto intencional de robo.
PUEDES VER: ALERTA en Walmart de Beaumont: reportan presunta agresión sexual por parte de un repartidor, y esta es la RESPUESTA de la víctima
Presunto ladrón afirma haber olvidado escanear 22 artículos en Walmart en Estados Unidos
El Departamento de Policía de Clermont informó que un oficial acudió a Walmart, ubicado en 1450 John's Lake Rd., el martes 11 de noviembre a las 5:10 p. m., tras recibir un reporte sobre una posible sustracción de mercancía. La mujer, identificada como Shannon Vaughn, de 44 años, habría sido detectada mientras intentaba pasar por las cajas de autoservicio con varios artículos sin escanear.
Según Leesburg-News, un empleado de la tienda señaló que Vaughn "fue vista escaneando incorrectamente varios artículos en una caja de autoservicio" y que, aunque pagó algunos productos, otros, valorados en $236.69 e incluyendo lejía, pantuflas, una sudadera con capucha, tacos de madera, carne molida, artículos con temática del Grinch y un adorno para popote, no fueron cobrados.
La mujer recorrió todas las cajas antes de ser detenida por el personal de prevención de pérdidas.
Declaraciones de la acusada y desarrollo del proceso judicial
Vaughn defendió su versión, indicando que no actuó de manera intencionada. La acusada explicó que algunos artículos estaban escondidos bajo comida para perros y que simplemente se le olvidó escanearlos. El oficial detalló que había 22 productos sin pagar, pero Vaughn insistió: "No lo hice a propósito". Solo admitió haber olvidado escanear la lejía, según consta en el informe policial.
Finalmente, Vaughn, originaria de Mississippi, recibió una citación por robo en una tienda minorista, con la audiencia judicial programada para el 2 de diciembre. Además, se le emitió una advertencia por intrusión antes de ser liberada en el lugar de los hechos.
- 1
ALERTA inmigrantes: Donald Trump ORDENA investigar a quienes compren este tipo de productos en Estados Unidos
- 2
PÉSIMA NOTICIA que afectará a inmigrantes legales e indocumentados: EE.UU. cambiaría requisitos para acceder a beneficios fiscales
- 3
MUCHA ATENCIÓN, beneficiarios de SNAP en EE. UU.: confirman cambios importantes a partir de diciembre y esto debes saber
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 37.90