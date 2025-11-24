ALERTA financiera: embargarán todas las tarjetas de crédito y cuentas incluidas en este REGISTRO OFICIAL durante diciembre

Una nueva fase de supervisión fiscal entró en vigor y contempla el bloqueo inmediato de cuentas bancarias y tarjetas de crédito pertenecientes a contribuyentes incluidos en el registro oficial de morosidad en Colombia. La orden, emitida por la autoridad tributaria, activa un protocolo estricto para frenar la evasión y recuperar deudas que llevan meses sin regularizarse.

La medida se aplica en coordinación con bancos y cooperativas financieras, que deberán suspender productos financieros sin previo aviso una vez validada la identificación del titular. Esta etapa forma parte de un plan más amplio para depurar la base de contribuyentes, fortalecer el control estatal y reducir el uso de cuentas inactivas para movimientos irregulares.

Autoridades ejecutan bloqueos inmediatos a cuentas registradas como morosas.

Embargos y bloqueos: así funciona el nuevo operativo

El procedimiento avanza por fases y prioriza a quienes ignoraron requerimientos previos o acumulan obligaciones vencidas por encima de los montos definidos por la autoridad fiscal. Entre las acciones contempladas se incluyen:

Congelamiento total de cuentas , sin opción de transferencias, pagos ni retiros.

, sin opción de transferencias, pagos ni retiros. Suspensión de tarjetas de crédito , tanto físicas como digitales.

, tanto físicas como digitales. Retención de fondos disponibles hasta cubrir la deuda pendiente.

Según fuentes financieras, las entidades recibieron instrucciones para actuar de manera automática apenas se confirme la inclusión del cliente en la base de morosidad.

¿Quién aparece en el listado de cuentas embargadas?

El registro actualizado abarca tanto a personas naturales como a empresas con procesos abiertos o con obligaciones vencidas por más de seis meses. También figuran usuarios que no presentaron declaraciones requeridas durante el año o mantuvieron cuentas inactivas vinculadas a movimientos inusuales.

Los perfiles más recurrentes incluyen:

Empresas con obligaciones fiscales antiguas.

Personas con impuestos de renta o IVA sin cancelar.

Usuarios con cuentas sin uso que registraron operaciones atípicas.

El listado puede consultarse en la plataforma oficial de la autoridad tributaria, dentro del apartado de cobros administrativos.

¿Por qué se embargan cuentas y se congelan tarjetas?

De acuerdo con la entidad, la evasión de impuestos genera pérdidas millonarias que afectan programas estatales y proyectos de inversión. Por ello, la estrategia busca cerrar vacíos, frenar la reincidencia y aumentar la transparencia financiera.

Los principales motivos que activan un embargo son:

Deudas tributarias no regularizadas.

Procesos sancionatorios o administrativos vigentes.

Cuentas con uso irregular o periodos prolongados de inactividad.

Casos reiterados de evasión o falsificación de información.

Esta política forma parte de un plan de saneamiento financiero que continuará ampliándose en los próximos meses.

Cómo evitar sanciones o embargos

Las autoridades recomiendan mantener un seguimiento activo del estado tributario y responder a cualquier comunicación oficial. Para prevenir bloqueos financieros, se aconseja:

Cancelar impuestos pendientes o tramitar acuerdos de pago.

Revisar periódicamente notificaciones electrónicas.

Mantener actualizados los datos personales y fiscales.

Evitar movimientos injustificados en cuentas poco utilizadas.

Si un ciudadano recibe un aviso de cobro o suspensión, lo ideal es acudir de inmediato a su entidad bancaria o buscar asesoría legal para resolver la situación antes de que se ejecute el embargo.