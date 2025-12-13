TRAGEDIA en Connecticut: estudiante muere después de una supuesta intoxicación con FENTANILO; policía incauta 100 bolsas en su habitación

Un joven de 13 años murió tras una supuesta exposición a fentanilo en su escuela en Hartford, Connecticut. La policía recuperó aproximadamente 100 bolsas de la droga en su habitación y 40 más en la institución educativa , todas empaquetadas de manera similar, según un comunicado del Departamento de Policía de Hartford.

La tragedia ha generado alarma en la comunidad, mientras las autoridades y la DEA investigan cómo llegó el fentanilo al menor y su escuela, en medio de la creciente crisis de drogas en Estados Unidos.

Investigación y decomiso de la DEA

Las bolsas de fentanilo fueron recolectadas inicialmente por la Administración de Control de Drogas (DEA) y entregadas a la policía de Hartford para pruebas de huellas dactilares y ADN, según el teniente Aaron Boisvert.

Estudiante muere después de una supuesta intoxicación con fentanilo.

La policía indicó que no hay evidencia de que alguien más llevara las drogas a la escuela y que la madre del adolescente está cooperando plenamente con la investigación. Otros dos estudiantes fueron expuestos a la droga al mismo tiempo, pero fueron dados de alta tras recibir atención médica.

Fentanilo, la droga más mortal de EE.UU.

El fentanilo es 50 veces más potente que la heroína, extremadamente barato de producir y ha causado un aumento récord de muertes por sobredosis en Estados Unidos. Entre mayo de 2020 y abril de 2021, más de 100.000 personas murieron por sobredosis, un incremento de casi 30% respecto al año anterior.

Los opiáceos sintéticos, incluidos el fentanilo, representaron aproximadamente 64.000 muertes en ese periodo. La pandemia de COVID-19 exacerbó el problema, ya que los confinamientos y la facilidad para traficar drogas sintéticas concentradas aumentaron los riesgos, según la Dra. Nora Volkow, directora del Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas.