mpactante accidente deja a una pasajera de Uber muerta en Filadelfia: policía busca a misterioso hombre que escapó de la escena

Un trágico hecho tuvo lugar a tempranas horas de la mañana en Filadelfia cuando las autoridades confirmaron la muerte de una mujer de 63 años quien iba a bordo de un Uber. El lamentable suceso tuvo lugar el lunes 15 de diciembre.

Un accidente fatal dentro de un Uber

La policía local confirmó que el accidente ocurrió poco después de las 7:00 a.m. donde la fallecida iba a bordo de un Uber, con el siniestro que quedó grabado por las cámaras de seguridad de un negocio local y que, además, tuvo como testigo a Joey Johnson, quien lo vio todo: "¡Bum! ¡Golpe! Sonó como si acabara de explorar una bomba"; dijo a 6abc,

El conductor del vehículo impactado, un hombre de 51 años, informó la policía de Filadelfia, fue trasladado a un hospital cercano y se espera su pronta recuperación, mientras que la identidad de la fallecida no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, un misterioso hecho ha causado suspicacia entre los investigadores, pues las cámaras de vigilancia muestran a un hombre saliendo de un Nissan Maxima luego que todo ocurriera, tras lo cual emprendió la fuga.

Sin embargo, con el pasar de las horas del lunes 15 de diciembre, los agentes dieron con la identidad del sospechoso, el cual lleva por nombre Joseph Cini, de 35 años quien, minutos antes del accidente, personal de la Oficina del Sheriff de Filadelfia quiso entregarle una orden de arresto por agresión doméstica a media milla de distancia de North Watts Street.

¿Quién es Joseph Cini?

El sujeto huyó a tropel, pero Julius Mims, trabajador de Girard Berr Distributors, vio las imágenes de vigilancia y dijo: "Lo que yo entiendo es que la policía perseguía a alguien; no era una persecución muy intensa, pero el tipo huía. A la persona que estaba en la calla lateral, justo aquí en la calle 9, se le adelantaron".

Pero agregó: "Iban volando por la calle. No sé que tiene esta franja que hace que la gente, simplemente, vuele", un testimonio que se suma al de otros quienes afirman que la intersección en el lugar donde todo ocurrido lleva mucho tiempo siendo peligrosa: "Esta zona necesita una señal de alto, o necesita cámaras. Necesita algo urgentemente, porque los niños salen de la escuela calle abajo y cruzan la calle 9 todos los días".

Por otro lado, Cini, es buscado por la orden de arresto que pesa en su contra por agresor doméstico y por su presunto papel en un accidente fatal con un muerto a cuestas. SI leen esta nota y tienen información sobre el sospechoso, la policía a puesto a disposición de la población los números 215-686-TIPS (8477) para comunicarse directamente con la línea de denuncias del Departamento de Policía de Filadelfia, así como al 215-685-3181 con la División de Investigación de Accidentes.