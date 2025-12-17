- Hoy:
Jefe de la policía retirado de Las Vegas muere a manos de dos sujetos de 18 y 20 años que lo atropellaron "por diversión"
Durante la lectura de sentencia, los adolescentes hicieron gestos obscenos y se mostraron desafiantes, sin importarles la presencia de la familia de la víctima.
En agosto de 2023, Jesús Ayala (20) y Jzamir Keys (18) atropellaron por mera diversión a Andreas "Andy" Probst (64) cuando este iba conduciendo pacíficamente en su bicicleta. Tras ser encarcelados, este martes 16 de diciembre los adolescentes recibieron su condena en medio de burlas y gestos obscenos de parte de los acusados.
Asesinos de ex jefe de policía de Las Vegas reciben su sentencia
Cuando el crimen sucedió, Ayala tenía 17 años y recibió 20 años de condena, mientras que Keys, entonces de 16, recibió 18 años, además de cadena perpetua para ambos, siendo el primero quien recibió dos años adicionales ya que era él quien conducía (cargos adicionales por agresión).
Estas sentencias se dieron luego que la defensa de los asesinos hicieran acuerdos con los fiscales, tras lo cual ambos se declararon culpables en octubre pasado de asesinato en segundo grado y agresión y, como detalla el Ney York Post, ambos empleando un arma letal, por golpear y matar de forma deliberada a "Andy" por la espalda cuando conducía su bicicleta en una calle residencial.
Sumado a ello, los adolescente robaron un auto Hyundai Elantra que emplearon para cometer una serie de crímenes los cuales filmaron en video, incluido el atropello del ex jefe de la policía de Las Vegas, tras lo cual se ríen, mientras se escucha a uno de ellos decir "golpéalo en el trasero", segundos antes de arrollarlo.
Pero, previamente, ya habían atropellado a un ciclista anciano de 72 años que, felizmente, sobrevivió y, además, chocaron contra un Toyota Corolla. En su momento el grotesco metraje se hizo viral en redes sociales, por lo que horas después del crimen fueron arrestados y, en una actitud desafiantes, Ayala aseguró que no estaría encerrado "por mucho tiempo": "¿Creen que este (censurado) menor va a hacer algo (censurado)? Apuesto a que saldré en 30 días. Es solo (censurado), atropello y fuga.. un jalón de orejas".
Jesús Ayala, que en ese momento tenía 17 años, será condenado a entre 20 años y cadena perpetua. (Foto: FOX5 Las Vegas)
El dolor de la familia de "Andy" tras morir a manos de Ayala y Keys
Sin embargo, esta actitud desafiante no se detuvo allí, pues siguió durante la lectura de sentencia, tomándolo todo a la broma y hasta haciendo gestos obscenos, inclusive, delante de la familia del finado: "Nos robaron el futuro que nos ganamos, momento a momento y año tras año. Y han dejado un silencio que nada puede reemplazar. El dolor que causaron no se desvanece, crece", dijo en la sala Crystal, esposa de "Andy".
"Me despierto sintiéndome como si me estuvieran pidiendo vivir una vida que ya no reconozco (...) En el momento en que me enteré de su muerte, lo único que pude hacer fue gritar y llorar", agregó con pena Michael, hijo del fallecido.
Jzamir Keys, que tenía 16 años, fue condenado a entre 18 años y cadena perpetua. (Foto: FOX5 Las Vegas)
"Nunca tendrá la oportunidad de acompañar a su hija al altar y entregarla. Nunca tendrá la oportunidad de sostener en brazos a sus primeros nietos. Y eso porque se la robaron. Mi padre nunca podrá experimentar eso", confesó su hija Taylor.
Cuando el tribunal le dio la oportunidad a Ayala y a Keys de hablar tras la lectura de la sentencia, los asesinos decidieron no emitir palabra alguna.
