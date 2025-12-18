Estas son las MULTAS que deberán pagar los ilegales que son arrestados y tengan esta condición.

¡Importante, extranjeros! Las nuevas políticas migratorias establecidas en la segunda administración de Donald Trump, han hecho posible que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ahora puedan realizar operativos, arrestar y deportar a extranjeros en situación migratoria irregular en EE. UU.

Además de los procesos de expulsión del país americano, los inmigrantes que se encuentran en esta condición se enfrentarán a fuertes sanciones económicas en forma de multas civiles. Por ello, es fundamental que, si eres extranjero y residente en EE. UU., conozcas el monto de las penalidades y lo que debes tomar en cuenta para no perjudicarte ni afectar tus sueños americanos.

Las multas que deberán pagar los ilegales que son arrestados y tengan esta condición

Según los informes y la Ley de Reforma de la Inmigración Ilegal y Responsabilidad del Inmigrante (IIRIRA), se han establecido tres categorías a conocer con respecto a las sanciones económicas, las cuales están enfocadas principalmente en aquellos que continúan en EE. UU. a pesar de contar con una orden de salida.

Vale mencionar que estas multas buscan regularizar la situación migratoria en el país estadounidense. Estas sanciones por incumplimiento de las normativas migratorias pueden ser severas y diferentes:

Estas son las multas que deberán pagar los inmigrantes que son arrestados y tengan esta condición.

Sección 1324D: permanecer en EE. UU. tras recibir una orden de deportación puede acarrear multas diarias que, inicialmente, eran de hasta 500 dólares. No obstante, debido a ajustes por inflación y nuevas regulaciones federales, este monto ha subido, alcanzando hasta 998 dólares por día. Esta acumulación se puede dar en cifras exorbitantes si la persona no deja la nación.

Sección 1229C: establece que el Gobierno te puede brindar la opción de salida voluntaria. Sin embargo, si el migrante no respeta el plazo establecido, las multas pueden oscilar entre 1.600 y más de 8.000 dólares, dependiendo de las circunstancias específicas de cada caso.

En tanto, es bueno mencionar que las penalidades por ingreso ilegal o reincidencia han sido endurecidas en estos últimos meses por Trump. Aquellos que intenten cruzar la frontera de manera irregular enfrentarán multas de hasta 500 dólares por cada intento, lo que refleja un enfoque más estricto en la gestión de la inmigración en USA.

¿Es posible que un inmigrante ilegal pueda apelar a las fuertes sanciones?

Bajo este contexto, es bueno saber un inmigrante que enfrenta una multa civil vinculada a su situación migratoria tiene la posibilidad de poder apelar o impugnar aquella fuerte sanción.

Pese a esta posibilidad, se aconseja a contar con la ayuda legal de un abogado especializado leyes migratorias, esto previo a que se lleve a cabo este procedimiento. Incluso, también se ha aconsejado que este extranjero responda por escrito a la "Notice of Intent to Fine", solicite una revisión administrativa a su caso y apele ante un juez o la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).