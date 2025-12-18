MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: Esto es lo que puedes y no puedes enviar a un FAMILIAR DETENIDO por ICE

Si un ser querido fue detenido por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), es fundamental conocer las normas sobre el envío de dinero, correspondencia y artículos personales. Cada centro de detención tiene reglas específicas que deben respetarse para garantizar que tus envíos lleguen correctamente.

Esta guía te explica de manera clara y actualizada qué puedes enviar, cómo hacerlo y qué está estrictamente prohibido, según la información oficial proporcionada por ICE.

¿Cómo enviar dinero a un familiar detenido por ICE?

No se permite enviar efectivo ni cheques personales. Según las normas de ICE, citadas por Documented, los centros aceptan principalmente lo siguiente:

Cheques de cajero o giros postales enviados directamente al centro de detención. Es importante llamar antes para confirmar la información necesaria, incluyendo si el pago debe hacerse a nombre del centro o del detenido.

Sistemas electrónicos de transferencia aprobados, como Western Union o Access Corrections.

Cajeros automáticos para visitantes, disponibles en algunos centros de detención.

Cada centro puede tener métodos distintos, por lo que es imprescindible verificar antes de realizar cualquier depósito .

¿Cómo enviar cartas y correspondencia a inmigrantes detenidos?

Todas las cartas deben contener:

Nombre legal completo del detenido.

Últimos cuatro dígitos del número A.

Nombre y dirección completa del remitente.

Los detenidos pueden enviar todas las cartas que deseen, aunque deben cubrir los costos de envío. ICE proporciona papel, sobres y bolígrafos de forma gratuita, y otorga un número limitado de estampillas mensuales a quienes tengan menos de $15 en su cuenta, según la documentación oficial de ICE.

Documentos legales y artículos personales confidenciales

Los documentos legales requieren un manejo especial. Se recomienda verificar con el centro de detención antes de enviar los originales de pasaportes u otros documentos importantes; lo ideal es enviar copias.

Antes de enviar cualquier paquete, se debe contactar al centro para confirmar qué artículos están permitidos. Algunos ejemplos de artículos aprobados son:

Objetos religiosos pequeños.

Material de lectura de tapa blanda, religioso o secular.

Fotos (máximo 10, tamaño 5"x7" o menores).

Lentes recetados, dentaduras postizas.

Papeles, libretas, correspondencia.

Anillos de matrimonio.

Artículos estrictamente prohibidos incluyen dispositivos electrónicos, efectivo, comida, ropa, armas, herramientas o tabaco.

Según Documented, si la persona detenida va a ser deportada, solo se permiten artículos esenciales aprobados por un oficial. Estos pueden incluir:

Ropa básica y artículos de viaje.

Lentes recetados y dentaduras.

Medicinas esenciales con documentación adecuada.

Cada centro de detención sigue procedimientos distintos.

¿Cómo saber qué personas están detenidas por ICE?

Para saber dónde se encuentra un familiar, utiliza el localizador de personas detenidas de ICE, que requiere el nombre exacto o el número A. Si no logras encontrar a la persona, contacta a la Oficina de Detención y Deportación (ERO) de la región donde fue vista por última vez.

Una vez confirmada la ubicación, podrás recibir instrucciones precisas sobre el envío de dinero, correspondencia, documentos legales o visitas, según la información oficial proporcionada por ICE.