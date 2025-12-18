MUCHO CUIDADO al comprar pan en Walmart: Revelan nuevos hallazgos peligrosos tras escándalo de cuchillas

La seguridad alimentaria en Biloxi, Mississippi, ha quedado bajo el foco de atención después de que varios clientes de Walmart USA encontraran objetos peligrosos en productos de panadería. La policía local advierte a los compradores que revisen con extrema precaución cualquier pan o artículo de repostería antes de consumirlo, tras descubrir cuchillas de afeitar e incluso un anzuelo de pesca en alimentos vendidos en las tiendas de la cadena.

Productos de panadería de Walmart contaminados con cuchillas y anzuelos: hallazgos preocupantes

De acuerdo con NBC News, la policía de Biloxi informó que los incidentes comenzaron el 5 de diciembre, cuando un cliente encontró una cuchilla de afeitar dentro de un panecillo en un Walmart Supercenter.

Tres días después, otro comprador encontró un caso similar en una barra de pan adquirida en otra sucursal de la ciudad. El 14 de diciembre se recibió un tercer reporte, lo que llevó a las autoridades a tomar el caso con mayor seriedad.

"Simplemente no tenemos manera de saber cuántas hogazas de pan o productos de panadería fueron manipulados inicialmente, cuántos pudieron haberse vendido ni en qué período de tiempo", señaló la teniente Candace Young, del Departamento de Policía de Biloxi, según NBC News.

Además de las cuchillas, los empleados de Walmart encontraron posteriormente un panecillo con un anzuelo de pesca incrustado, lo que elevó aún más la preocupación por la seguridad de los productos.

La policía de Biloxi recomienda a los compradores inspeccionar bien los productos de panadería.

¿Cómo respondió Walmart al escándalo?

Gracias a las grabaciones de vigilancia, la policía pudo identificar a una sospechosa: Camille Benson, de 33 años, quien fue arrestada y acusada de intento de causar daño, según NBC News. El motivo detrás de estos incidentes aún no ha sido esclarecido, y las autoridades continúan investigando.

Por su parte, Walmart EE. UU. emitió un comunicado en el que indicó que se retiraron y revisaron cuidadosamente todos los productos de panadería potencialmente afectados en sus tiendas de Biloxi. La compañía recomienda a los clientes que descarten cualquier artículo sospechoso y lo devuelvan a la tienda para recibir un reembolso.

Camille Benson, de 33 años, enfrenta cargos de intento de mutilación en Biloxi, Mississippi.

La situación subraya la importancia de revisar los productos de panadería antes de consumirlos, especialmente en contextos donde se han reportado manipulaciones peligrosas. Las autoridades locales continúan instando a la población a reportar cualquier hallazgo similar para garantizar la seguridad alimentaria de la comunidad.