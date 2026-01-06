¡Mucha atención! Recientemente, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó la realización de una revisión exhaustiva de los refugios para inmigrantes en dicha ciudad.

Vale mencionar que su inesperada decisión se dio luego de recibir críticas sobre las condiciones de estos centros, las cuales fueron alteradas a raíz de un decreto de estado de emergencia emitido por su antecesor, Eric Adams, en 2022. A continuación, más información.

Alcalde de Nueva York revisará los refugios tras críticas por sus condiciones

La prensa internacional reveló que, este martes 6 de enero, el alcalde de Nueva York, Mamdani, firmó una orden ejecutiva que instruye a los Departamentos Jurídico y de Servicios Sociales de la ciudad a elaborar, en un plazo de 45 días, un plan que se ajuste a la legislación sobre refugios.

Alcalde de Nueva York revisará los refugios tras críticas por sus condiciones.

Con esta drástica medida se pone fin a la suspensión de diversos códigos de salud, seguridad, construcción y normas de uso de suelo que la ciudad había usado para habilitar nuevos albergues. Estos centros de acogida esperan cumplir con las regulaciones locales, con la instalación de cocinas en refugios destinados a familias y el respeto de las proporciones adecuadas en los albergues para adultos.

Este plan representa un primer paso hacia la normalización del marco de emergencia que fue establecido por el exalcalde Adams, en respuesta a la llegada masiva de solicitantes de asilo provenientes de la frontera sur. Durante esa crisis, se crearon los Centros de Respuesta y Alivio de Emergencia Humanitaria para proporcionar alojamiento de manera rápida, además de utilizar hoteles como refugios temporales.

Organizaciones se pronuncian sobre las condiciones de los refugios de inmigrantes en Nueva York

Bajo este contexto, es importante mencionar que, algunas organizaciones como Legal Aid Society, denunciaron problemas de hacinamiento en aquellos centros, entre otros. Por ello, la medida ha sido considerada por este grupo como "un paso alentador en la dirección correcta".

"Esperamos con interés trabajar con la nueva administración para poner fin de manera responsable al plan de crisis de emergencia de la ciudad para los recién llegados, garantizar que todas las personas que carecen de un lugar donde dormir por la noche tengan acceso a un refugio de emergencia seguro, digno y accesible", señaló la organización en un pronunciamiento.