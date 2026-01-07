ALERTA para trabajadores en EE. UU.: mercado laboral muestra desaceleración para este 2026, según ADP

Las empresas de Estados Unidos crearon menos empleos de lo previsto en diciembre de 2025, según el informe mensual de nóminas del sector privado publicado por ADP. La cifra, aunque positiva, muestra un ritmo de contratación más lento del anticipado, lo que genera señales de moderación en el mercado laboral estadounidense.

El informe llega en un momento en que economistas y analistas revisan la salud de la economía de cara a 2026, tras un 2025 marcado por altas tasas de empleo y menor disponibilidad de trabajadores en algunos sectores.

Datos del informe ADP

Según ADP, las nóminas del sector privado aumentaron en 41.000 empleos en diciembre, cifra inferior al consenso de mercado que esperaba cerca de 50.000 nuevos puestos de trabajo. Aunque representa un repunte tras la contracción de noviembre, el crecimiento sigue por debajo de lo anticipado por los analistas.

Empresas de EE.UU. crearon menos empleos de lo esperado en diciembre en 2025.

Los sectores que más contribuyeron al empleo fueron educación, servicios de salud, ocio y hostelería, mientras que la manufactura y los servicios profesionales mostraron un desempeño más débil. Esto refleja un mercado laboral heterogéneo, con oportunidades concentradas en ciertos segmentos de la economía.

Contexto del mercado laboral

La desaceleración en la creación de empleo se da en un escenario donde la demanda de trabajadores ha comenzado a moderarse y las ofertas de empleo descendieron a niveles no vistos en más de un año. A pesar de la moderación, los indicadores generales muestran que la economía sigue generando puestos de trabajo, aunque a un ritmo más controlado que el registrado meses atrás.

Los próximos reportes oficiales del Departamento de Trabajo de EE. UU. serán clave para evaluar si esta tendencia de desaceleración se consolida o si el mercado laboral mantiene su fortaleza frente a la inflación y otras presiones económicas.