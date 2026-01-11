ADVERTENCIA para Cuba: Donald Trump amenaza con dejarla sin petróleo ni dinero tras la captura de Maduro

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó una fuerte advertencia a Cuba tras la captura del líder venezolano Nicolás Maduro, asegurando que la isla dejará de recibir petróleo y dinero de Venezuela y exhortando al gobierno cubano a alcanzar un acuerdo con Washington "antes de que sea demasiado tarde".

En una publicación en su red social Truth Social, Trump afirmó que Cuba dependió durante años del crudo y recursos venezolanos a cambio de "servicios de seguridad" para los gobiernos de Hugo Chávez y Maduro, pero que esa relación ahora se ha terminado.

Trump acusa a Cuba y redefine la relación regional

"¡NO HABRÁ MÁS PETRÓLEO NI DINERO PARA CUBA — CERO! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo, antes de que sea demasiado tarde", escribió el mandatario estadounidense.

Trump afirmó que Venezuela ya "no necesita protección" de fuerzas externas porque ahora cuenta con el respaldo del ejército más poderoso del mundo: Estados Unidos. Este comentario subraya la intención de Washington de influir en la dinámica política y energética de la región tras el derrocamiento de Maduro.

Trump también resaltó que Cuba "vivió durante muchos años" gracias a los envíos de petróleo y dinero venezolanos, una situación que, según él, terminó con las recientes acciones estadounidenses. La advertencia vino acompañada de una presión explícita hacia La Habana para que negocie un nuevo entendimiento con Washington sobre su futuro económico y político.

La respuesta de Cuba y contexto de fallecidos

El gobierno cubano rechazó las advertencias de Trump y defendió su soberanía, calificando las declaraciones como injerencia en sus asuntos internos y justificando el derecho a comerciar libremente con otros países.

Las autoridades han afirmado que nunca recibieron compensación por "servicios de seguridad" y que tienen derecho a importar combustibles conforme a sus propias necesidades y alianzas internacionales.

El intercambio se produce tras informes de que 32 ciudadanos cubanos murieron durante el operativo estadounidense que capturó a Maduro y su esposa, lo que ha tensado aún más las relaciones entre Washington, La Habana y Caracas