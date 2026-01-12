Solo lo encontrarás en Walmart: el gigante de los descuentos presentará un sabor completamente nuevo de Sprite

Walmart sigue ampliando su oferta de bebidas refrescantes con lanzamientos exclusivos que atraen a los fanáticos de los sabores únicos. La cadena de retail ha confirmado que, a partir de marzo de 2026, los clientes podrán encontrar Sprite Chill Mango Citrus, la última innovación de la línea Sprite Chill de Coca-Cola.

El nuevo Sprite Chill Mango Citrus combina la frescura clásica de Sprite con un toque exótico de mango y cítricos. Para quienes prefieren opciones bajas en calorías, Walmart también ofrecerá una versión sin azúcar de esta bebida. Con esta estrategia, la cadena sigue la tendencia de ser el único punto de venta de sabores limitados, asegurando exclusividad para sus clientes.

¿Qué otros sabores de Sprite están disponibles solo en Walmart?

Walmart ya ha sido el proveedor exclusivo de otros sabores de Sprite Chill, como Strawberry Kiwi y Cherry Lime, según información publicada por Yahoo. Incluso, en diciembre de 2025, la revista People informó que Walmart ofrecía de manera exclusiva Sprite Vanilla Frost, que combina el sabor tradicional de Sprite con un suave matiz de vainilla.

Estos lanzamientos confirman la apuesta de Walmart por atraer a los consumidores con ediciones limitadas y sabores innovadores, consolidando la tienda como el destino preferido de los amantes de las bebidas refrescantes.