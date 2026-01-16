0

PELIGRO sanitario en Texas: calor extremo desata invasión de mosquitos con el PELIGROSO virus del Nilo Occidental

Autoridades detectaron mosquitos con el virus del Nilo Occidental antes de lo habitual en zonas de Texas y refuerzan medidas de prevención.

Dara Rojas
Calor inusual adelanta mosquitos con el virus del Nilo Occidental
Calor inusual adelanta mosquitos con el virus del Nilo Occidental | Fuente: EFE
COMPARTIR

El aumento inusual de las temperaturas durante meses que normalmente son fríos encendió las alertas de salud pública en Texas. Autoridades confirmaron la detección temprana de mosquitos portadores del virus del Nilo Occidental, una situación que suele presentarse más avanzado el año, cuando el calor es más intenso.

DHS reducirá las esperas de visa para trabajadores religiosos en EE. UU.

PUEDES VER: ALERTA inmigrantes: el DHS anuncia un plan para reducir las esperas de visa en el exterior y estos solicitantes serán los beneficiados

La presencia del virus fue identificada en sectores específicos del Condado de Harris, donde especialistas señalaron que el invierno atípicamente cálido creó condiciones ideales para la reproducción acelerada de mosquitos. Aunque hasta el momento no se registran casos en humanos en lo que va de 2026, la detección anticipada obligó a reforzar la vigilancia epidemiológica.

Estados Unidos

Autoridades piden eliminar agua estancada para frenar el avance del virus.

Ante este escenario, las autoridades desplegaron operativos nocturnos de fumigación en áreas donde se confirmaron muestras positivas. Estas acciones forman parte de una estrategia integral que incluye inspección de criaderos, monitoreo constante y campañas informativas para reducir el riesgo de contagio en la comunidad.

Los funcionarios de salud recordaron que la mayoría de las infecciones por el virus del Nilo Occidental no presentan síntomas graves; sin embargo, en ciertos casos puede provocar complicaciones neurológicas, especialmente en adultos mayores o personas con enfermedades preexistentes. El antecedente de años recientes mantiene la preocupación, ya que el número de casos suele aumentar con rapidez cuando el clima favorece la proliferación del mosquito.

Cómo protegerte del virus del Nilo Occidental

Las autoridades recomiendan eliminar recipientes con agua estancada, limpiar patios y canaletas, desechar objetos que acumulen líquido y utilizar repelente aprobado por agencias federales. También aconsejan usar ropa que cubra brazos y piernas, además de instalar o reparar mosquiteros en puertas y ventanas.

Finalmente, se insta a la población a consultar con un médico si presenta fiebre, dolor de cabeza intenso o malestar general tras la exposición al aire libre. El mensaje es claro: el calor fuera de temporada cambió el calendario del riesgo y la prevención temprana es clave para evitar contagios.

Lo más visto

  1. Donald Trump EXPONE a Maduro: habría ofrecido petróleo y oro a EE. UU. para EVITAR conflicto directo

  2. USCIS lanza advertencia: solo estos venezolanos podrán seguir viviendo y trabajando en Estados Unidos

  3. Atención, venezolanos en EE. UU.: Maduro RESPONDIÓ DURAMENTE a la autorización de Trump para que la CIA opere en Venezuela

Notas Recomendadas

Ofertas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano