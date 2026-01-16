ALERTA inmigrantes: el DHS anuncia un plan para reducir las esperas de visa en el exterior y estos solicitantes serán los beneficiados

Una nueva decisión del Gobierno federal podría aliviar uno de los cuellos de botella migratorios más largos que enfrentan las comunidades religiosas en Estados Unidos. El Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. anunció ajustes normativos que permitirán acortar los tiempos de espera de visa en el exterior para trabajadores religiosos extranjeros.

La medida está dirigida a personas que desempeñan funciones esenciales dentro de congregaciones del país, como pastores, sacerdotes, monjas, imanes y rabinos, muchos de los cuales enfrentaban demoras de varios años para avanzar hacia la residencia permanente.

Pastores, sacerdotes y líderes de fe tendrán menos demoras migratorias.

El problema que busca resolver la nueva norma

Hasta ahora, numerosos líderes religiosos debían salir obligatoriamente de Estados Unidos mientras aguardaban la resolución de sus trámites migratorios, lo que provocaba:

Interrupciones prolongadas en servicios religiosos

Falta de personal en parroquias, templos y escuelas

Riesgo de cierre temporal de organizaciones comunitarias

Con este cambio, el DHS busca reducir esas ausencias forzadas y garantizar mayor continuidad en las labores religiosas.

Un giro en medio de políticas migratorias más duras

El anuncio llega en un contexto de endurecimiento de varias vías migratorias, lo que convierte esta decisión en una excepción relevante. Según el organismo, la prioridad es proteger la libertad religiosa y evitar que comunidades enteras se vean afectadas por retrasos administrativos.

“Estas funciones son fundamentales para la vida social y espiritual del país”, señaló el DHS al justificar la modificación de la norma.

Reacción positiva de líderes y organizaciones

Abogados y representantes religiosos celebraron el anuncio. Especialistas en inmigración coincidieron en que el cambio puede evitar que iglesias y templos pierdan a sus líderes durante largos periodos, algo que hasta ahora representaba una carga insostenible.

Organizaciones católicas y asesores legales de distintas diócesis calificaron la decisión como un avance clave para proteger servicios religiosos esenciales y mantener activos programas educativos y comunitarios.

Qué significa en la práctica

Menos tiempo de espera fuera de EE. UU.

Menor riesgo de interrupción en congregaciones

Mayor estabilidad para trabajadores religiosos y sus comunidades

El DHS indicó que continuará evaluando ajustes similares para evitar impactos innecesarios en sectores considerados críticos.