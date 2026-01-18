ADIÓS al TPS: EE. UU. cancela la protección para este grupo de inmigrantes y fija fecha límite para que abandonen del país

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el fin del Estatus de Protección Temporal (TPS) para ciudadanos de Somalia, una medida que impactará directamente a miles de inmigrantes que han residido legalmente en Estados Unidos durante décadas bajo esta protección humanitaria.

La decisión fue confirmada por voceros de la Casa Blanca y respaldada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), generando incertidumbre, preocupación y reacciones en comunidades migrantes que dependen de este estatus para vivir y trabajar legalmente en el país.

Endurecimiento de la política migratoria

El fin del TPS para Somalia se enmarca en una estrategia más amplia de endurecimiento de la política migratoria impulsada por el Gobierno federal. La administración republicana ha puesto especial énfasis en restringir protecciones migratorias para ciudadanos de países de África, América Latina y Medio Oriente.

El DHS confirmó el fin del TPS para inmigrantes de Somalia.

En semanas recientes, el presidente Donald Trump ha emitido declaraciones controvertidas contra la comunidad somalí, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos civiles y líderes comunitarios, quienes advierten sobre el impacto discriminatorio y desestabilizador de estas medidas.

Fecha límite para abandonar Estados Unidos

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que la Administración de Donald Trump decidió cancelar el TPS para los ciudadanos somalíes. Posteriormente, el USCIS informó que quienes se encontraban amparados bajo este programa deberán abandonar Estados Unidos antes del 17 de marzo de 2026, salvo que obtengan otro estatus migratorio legal.

El TPS permite a ciudadanos de países afectados por conflictos armados, desastres naturales u otras condiciones extraordinarias permanecer temporalmente en EE. UU. cuando regresar a su país representa un riesgo. Con la cancelación del programa, muchos beneficiarios podrían quedar expuestos a procesos de deportación.

Más de 30 años de protección para Somalia

El TPS para Somalia fue otorgado por primera vez en 1991, en medio de una profunda crisis política, violencia interna y colapso institucional. Desde entonces, el estatus fue renovado de forma continua durante más de 30 años, permitiendo que miles de somalíes establecieran sus vidas en Estados Unidos.

Para muchas familias, el TPS se convirtió en una base de estabilidad a largo plazo, con hijos nacidos en suelo estadounidense, empleos formales y fuertes lazos comunitarios, lo que hace que la decisión tenga un impacto social y humano significativo.