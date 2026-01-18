Alerta por crimen atroz en EE. UU.: hombre recibiría cadena perpetua tras asesinar a cinco de sus hijos, todos menores de seis meses

Un jurado en California emitió un veredicto que estremeció a la opinión pública: un hombre de 63 años fue hallado culpable de asesinar a cinco de sus propios hijos, todos menores de seis meses, en hechos ocurridos entre 1992 y 2001. La decisión judicial se dio a conocer el 6 de enero en el Tribunal del Condado de Yolo, tras un proceso que logró reconstruir crímenes ocultos durante más de dos décadas.

Un caso reabierto gracias a la ciencia

La investigación tomó un giro decisivo cuando, años atrás, un pescador encontró los restos de un bebé dentro de una heladera metálica sumergida en una zona cercana a Sacramento. Durante mucho tiempo, el caso permaneció sin resolver. No fue sino hasta 2019, con los avances en tecnología de ADN, que los investigadores lograron identificar al menor y vincularlo genéticamente con su padre biológico, Paul Allen Perez.

Ese hallazgo permitió a los detectives reconstruir un patrón mucho más amplio: otros cuatro bebés, hermanos del primero, también habían muerto en circunstancias similares poco después de nacer.

Cinco víctimas, un mismo patrón

Las pesquisas determinaron que las víctimas nacieron en distintos años y localidades del estado, pero ninguna superó los seis meses de vida. Los fiscales expusieron que todos los casos presentaban indicios de violencia extrema y ocultamiento deliberado de los cuerpos, lo que complicó su hallazgo durante años.

El acusado fue condenado por múltiples cargos de asesinato y por agresión agravada contra un menor con resultado de muerte. La fiscalía solicitó la pena máxima, al considerar la reiteración y gravedad de los hechos.

Antecedentes y pedido de máxima condena

Durante el juicio, los fiscales detallaron un extenso historial de conductas violentas atribuidas a Perez, que se habría prolongado por más de cuatro décadas. Señalaron que las agresiones no se limitaron a sus hijos, sino que también incluyeron episodios contra mujeres y animales.

El fiscal del distrito sostuvo que se trató de “actos de absoluta crueldad” y afirmó que el acusado “no debe volver a salir en libertad”. El tribunal determinó una condena de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, cuya sentencia formal será leída el 6 de abril.

Un caso que aún no se cierra

Pese al fallo, la causa permanece parcialmente abierta. Las autoridades confirmaron que solo se han recuperado los restos de dos de los cinco menores, por lo que continúan las labores para localizar a las demás víctimas. La fiscalía pidió la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que ayude a completar la investigación.

El caso puso en evidencia la importancia de la ciencia forense y la cooperación institucional para esclarecer crímenes complejos, así como las fallas históricas en los sistemas de protección infantil. Para la comunidad local, el veredicto representa un cierre judicial, aunque no un alivio frente a una tragedia que marcó al estado durante décadas.