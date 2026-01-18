0

GRANDES CAMBIOS en Walmart: Latriece Watkins será presidenta y CEO de Sam's Club US a partir del 1 de febrero

Latriece Watkins liderará Sam's Club US y Walmart implementa cambios clave en su equipo ejecutivo, que entran en vigor el 1 de febrero.

Gabriela Zevallos
Latriece Watkins será presidenta y CEO de Sam's Club US a partir del 1 de febrero.
Latriece Watkins será presidenta y CEO de Sam's Club US a partir del 1 de febrero. | Composición: Líbero/Gabriela Zevallos
Grandes cambios en Walmart se anuncian con el nombramiento de Latriece Watkins como presidenta y directora ejecutiva (CEO) de Sam's Club US. Watkins inició su carrera en Walmart como pasante en 1997 y ha ocupado numerosos roles de liderazgo en Sam's Club y las operaciones de Walmart US, incluyendo áreas de comercialización, personal y gestión de tiendas.

Hasta ahora, Watkins se desempeñaba como vicepresidenta ejecutiva y directora de comercialización de Walmart US, lo que le da una amplia experiencia para liderar Sam's Club hacia nuevas estrategias de crecimiento y transformación digital, en un momento clave donde la IA y la innovación tecnológica están revolucionando el comercio minorista.

Otros cambios clave en el liderazgo de Walmart

Walmart

Grandes cambios en Walmart entrarán en vigor desde el 1 de febrero.

Los cambios en la dirección de Walmart incluyen:

  • Chris Nicholas, actual CEO de Sam's Club US, asumirá como presidente y CEO de Walmart International, reemplazando a Kath McLay, quien dejará la compañía a finales de enero.
  • David Guggina, vicepresidente ejecutivo y director de comercio electrónico de Walmart US, será el nuevo presidente y CEO de Walmart US.
  • Seth Dallaire, vicepresidente ejecutivo y director de crecimiento de Walmart US, asumirá como vicepresidente ejecutivo y director de crecimiento de Walmart Inc.

Todos estos nombramientos entrarán en vigor el 1 de febrero, mismo día en que John Furner asumirá oficialmente como CEO global de Walmart, sucediendo a Douglas McMillon.

Estrategia y visión del futuro

John Furner destacó que estos cambios de liderazgo son fundamentales para el futuro de Walmart. La centralización de plataformas y capacidades compartidas permitirá que los segmentos operativos estén más enfocados y cerca de sus clientes y miembros, reforzando la eficiencia en un entorno donde la IA transforma rápidamente el comercio minorista.

Con esta reorganización, Walmart busca combinar experiencia, innovación y estrategia para mantener su liderazgo en el mercado y acelerar su crecimiento a nivel global.

