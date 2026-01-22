0

RENOVACIÓN de licencias 2026 en EE. UU.: los CAMBIOS CLAVE que afectarán a este grupo de conductores

A partir del 30 de enero de 2026, cierto grupo de conductores enfrentarán renovaciones más frecuentes, exámenes visuales y controles de salud.

Gabriela Zevallos
Desde el 30 de enero de 2026, entrarán en vigor cambios importantes en la renovación de licencias de conducir que impactarán principalmente a los conductores de 70 años o más en Estados Unidos.

Las modificaciones buscan reforzar la seguridad vial, a través de renovaciones más frecuentes, controles visuales obligatorios y verificaciones presenciales o por videollamada, sin comprometer la movilidad de los conductores mayores.

Normas y regulaciones que impulsan los cambios

El sistema de licencias en Estados Unidos se gestiona a nivel estatal, ya que no existe una licencia federal única. Entre 2024 y 2025, varios estados incorporaron recomendaciones federales y reformas locales para armonizar la evaluación de conductores mayores.

Para el 30 de enero de 2026, se espera la implementación de:

  • Exámenes visuales obligatorios en cada renovación.
  • Cuestionarios médicos estandarizados.
  • Pruebas prácticas de conducción para edades más avanzadas.

Estas medidas buscan detectar limitaciones funcionales tempranas y mejorar la seguridad en carretera.

Cambios clave para conductores de 70 años o más

Las modificaciones más importantes incluyen:

  • Renovaciones más frecuentes: muchas licencias pasarán a vigencia de 2 a 4 años.
  • Evaluación visual obligatoria: un requisito permanente para todas las renovaciones.
  • Renovación presencial o verificada por videollamada: la opción de renovaciones totalmente en línea quedará limitada.
  • Cuestionarios médicos breves: para identificar problemas de equilibrio, audición, orientación o efectos secundarios de medicamentos.
  • Pruebas de conducción para edades muy avanzadas: enfocadas en evaluar capacidades funcionales, no en excluir automáticamente.

Razones detrás de los cambios

Las autoridades destacan tres objetivos principales:

    1. Reducir el riesgo de accidentes vinculados a condiciones médicas o visuales.
    2. Detectar limitaciones funcionales tempranas que puedan afectar la conducción.
    3. Adaptar la normativa a una población que envejece pero mantiene su movilidad e independencia.

En 2023, se registraron miles de accidentes que involucraron a conductores de 70 años o más, lo que evidencia la necesidad de controles periódicos y estandarizados.

