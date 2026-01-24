MUCHA ATENCIÓN, ciudadanos en EE. UU.: estos son los productos que NO deben faltar en tu hogar para sobrellevar la TORMENTA INVERNAL

La llegada de una tormenta invernal puede dejar los supermercados vacíos y generar estrés entre los ciudadanos. En ciudades como Nueva York, Chicago o Atlanta, muchos enfrentan estantes vacíos en Walmart, Target o Whole Foods, mientras intentan abastecerse de productos esenciales para varios días de frío extremo, nieve y posibles cortes de luz.

Prepararse con anticipación es clave para mantenerse estable en estas emergencias naturales. Con la ayuda de expertos en retail y cadena de suministro, te mostramos cuáles son los productos clave que no deben faltar en tu hogar para sobrellevar la tormenta sin correr riesgos.

Estrategias para reabastecerte y organizarte

Si los estantes están vacíos, busca sustitutos: tortillas, galletas saladas o bagels pueden reemplazar el pan, y el agua embotellada puede encontrarse en otras secciones. Pregunta a los empleados sobre horarios de reposición o aprovecha el comercio online, con servicios como Instacart o Walmart Pickup, que permiten entrega a domicilio o recogida en la tienda.

Productos que no deben faltar en tu hogar para sobrellevar la tormenta invernal.

El momento del día también importa: ir entre temprano y media mañana suele ser más efectivo, mientras que algunas tiendas reponen durante la noche o madrugada. Mantener la calma y planificar las compras evita compras de pánico y garantiza que todos tengan acceso a los productos esenciales.

Producto que no deben faltar en tu hogar ante la llegada de la tormenta

Antes de que la tormenta invernal llegue, asegúrate de tener:

Leche, huevos y pan , los primeros en agotarse.

, los primeros en agotarse. Agua embotellada y alimentos que no requieran refrigeración como conservas, frijoles, atún o pollo enlatado .

y alimentos que no requieran refrigeración como . Snacks, frutos secos y chocolates para mantener energía.

Artículos no alimentarios: linternas, baterías, sal para hielo, propano y comida para mascotas .

. Para familias con bebés: pañales, fórmula y toallitas húmedas, además de actividades para mantenerlos entretenidos.

David Ortega, economista de Michigan State University, recomienda abastecerse solo de lo necesario para evitar presionar la cadena de suministro, mientras Doug Baker, de la Food Industry Association, aconseja no caer en compras impulsivas que afecten a la comunidad.