Alerta en Estados Unidos: jefe de la Patrulla Fronteriza Gregory Bovino y agentes de ICE salen de Minnesota tras protestas y muertos
El jefe de la Patrulla Fronteriza dejará el estado junto a parte de los agentes federales en medio de una fuerte crisis social y política.
Gregory Bovino, jefe de la Patrulla fronteriza y figura central de las redadas migrantes, saldrá de Minnesota mañana junto con algunos de los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según información de AP y fuentes familiarizadas con el operativo
La salida se produce en un contexto de alta tensión, luego de que dos ciudadanos estadounidenses murieran por disparos de agentes federales en el estado: Renne Good, el pasado 7 de enero y el enfermero Alex Pretti el mismo 24 del mismo mes.
Gregory Bovino y agentes de ICE saldrán de Minnesota tras muertes y protestas.
Muertes bajo investigación y defensa del accionar de ICE
Bovino defendió públicamente el actuar del agente que disparó contra Alex Pretti durante una conferencia de prensa reciente. Según sus declaraciones, el oficial “tomó una decisión en una fracción de segundo”, y calificó el hecho como una “tragedia prevenible”.
Las declaraciones generaron críticas y profundizaron el malestar social en Minneapolis, donde continúan las protestas contra los operativos migratorios y el uso de la fuerza por parte de agentes federales.
El alcalde de Minneapolis confirma la salida de agentes
El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó que “algunos agentes federales comenzarán a abandonar el área” este martes. Además, adelantó que se reunirá con el zar fronterizo Tom Homan para discutir el futuro de los operativos en el estado.
En un mensaje publicado en X, Frey aseguró que habló con el presidente Donald Trump y le expresó que Minneapolis se ha beneficiado históricamente de sus comunidades inmigrantes. Según el alcalde, el mandatario coincidió en que la actual situación “no puede continuar” y que la Operación Metro Surge debería terminar.
Tom Homan viajará a Minnesota
El presidente Trump anunció que Tom Homan, su zar de la frontera, viajará a Minnesota para intervenir en la crisis generada por el despliegue de agentes migratorios. De acuerdo con Fox News, Homan asumiría funciones de supervisión directa sobre los operativos de ICE en el estado.
Más tarde, Trump confirmó en Truth Social que mantuvo una conversación telefónica con el alcalde Frey, a la que calificó como “muy interesante”.
Quién es Gregory Bovino y por qué genera polémica
Gregory Bovino es el jefe de la Patrulla Fronteriza y en las últimas semanas volvió a quedar en el centro del debate público tras el caso de Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años asegurado por agentes de ICE durante una redada en Minneapolis para detener a su padre.
Tras ese episodio, Bovino defendió el accionar de sus agentes y afirmó: “Somos expertos tratando con niños”, una declaración que también fue duramente cuestionada por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos.
