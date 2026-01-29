GOLPE a Obamacare: más de un millón de personas PIERDEN cobertura médica en EE. UU. este 2026

La Ley de Atención Médica Asequible (Affordable Care Act) enfrenta uno de sus retrocesos más significativos en años. Para 2026, más de un millón de personas no se inscribieron en planes de salud, según datos federales publicados este miércoles, marcando la primera caída en la afiliación desde 2020.

La disminución coincide con la expiración de los subsidios federales ampliados, lo que provocó un fuerte aumento en las primas mensuales y dejó a millones de estadounidenses frente a un dilema: pagar atención médica o cubrir necesidades básicas como vivienda y alimentos.

Menos inscritos y primas mucho más altas

De acuerdo con los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid, cerca de 23 millones de personas seleccionaron planes para 2026, frente a casi 24,2 millones en el mismo periodo del año anterior. Los datos corresponden a los 30 estados que utilizan el mercado federal, donde la inscripción abierta finalizó el 15 de enero.

Más de un millón de personas dejaron de inscribirse en Obamacare.

Expertos advierten que la cifra podría seguir cayendo en los próximos meses, ya que muchos afiliados fueron reinscritos automáticamente y solo descubrirán el aumento de sus primas cuando reciban la primera factura. Esto podría derivar en cancelaciones masivas o en la baja automática por falta de pago a partir de abril.

El impacto del fin de los subsidios federales

La asistencia ampliada fue aprobada durante la administración de Joe Biden en 2021 como parte del paquete de alivio por covid-19 y permitió que millones de personas accedieran a pólizas sin primas o con costos mínimos, especialmente entre hogares de bajos ingresos y clase media. Con su vencimiento a finales de 2025, las consecuencias fueron inmediatas.

Según el centro de investigación KFF, las primas promedio aumentarán un 114 % este año, mientras que la Oficina de Presupuesto del Congreso proyecta que dos millones de personas perderán cobertura médica en 2026. "Estas cifras no cuentan toda la historia", advirtió Leslie Dach, presidente de Protect Our Care. "La inscripción va a caer mes tras mes a medida que las personas decidan que simplemente no pueden pagar la atención médica".

Caída desigual entre estados y nuevos afiliados

El descenso fue especialmente notorio entre los nuevos afiliados, ya que solo 3,4 millones se inscribieron por primera vez, lo que representa una caída del 14 % en comparación con el año anterior. Los afiliados que renovaron sus planes también registraron una disminución, aunque en una proporción menor.

Estados con mayores caídas:

Carolina del Norte : -22 %

: Ohio: -20 %

Estados con aumentos en la inscripción:

Nuevo México : +14 %

: Washington D. C.: +9 %

Colorado: pese a contar con subsidios estatales, la inscripción total disminuyó y los nuevos afiliados cayeron casi una cuarta parte, reflejando el impacto del aumento en los costos de la cobertura.