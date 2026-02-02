DURAS NOTICIAS, inmigrantes: declaran como HOMICIDIO el asesinato a tiros de Alex Pretti en manos de agentes federales en Mineápolis
A través de un informe, se confirmó que el enfermero Alex Pretti, de 37 años, perdió la vida por múltiples heridas de bala en el hospital Hennepin Healthcare.
El 24 de enero, Alex Pretti, un enfermero de 37 años, dejó de existir en Mineápolis (Minnesota) a causa de los disparos de agentes federales de inmigración. Oficialmente, este lunes 2 de febrero, el caso fue declarado como homicidio. A continuación, todo lo que se sabe y cómo su deceso ha impactado a todo EE. UU.
Declaran como homicidio el asesinato a tiros de Alex Pretti en manos de agentes en Mineápolis
Mediante Twitter y diversos portales, tales como 'El Español', se confirmó que el enfermero Alex Pretti falleció debido a las diversas heridas de bala que recibió tras los agresivos disparos de los agentes federales en Mineápolis. Este lunes 2 de febrero, la oficina del forense del condado de Hennepin reveló el informe y la causa de su lamentable deceso.
Se determinó públicamente que el joven Pretti fue baleado hasta perder la vida en el hospital Hennepin Healthcare. Cabe precisar que la preocupante situación se dio en plena operación de los agentes federales de dicha zona para dar con la captura de un inmigrante. Las autoridades calificaron ese hecho como un homicidio.
Asimismo, se conoció que fueron ocho agentes que rodearon al hombre, luego lo inmovilizaron e, incluso, le requisaron un arma previo a acabar con su vida a tiros, todo ello cuando él ya se encontraba en el suelo, sin poder defenderse. Videos virales de esta acción mostraron su trágico deceso, lo cual ya fue corroborado por los médicos forenses.
¿Qué pasará con los agentes que acabaron con la vida de Alex Pretti?
Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), señaló públicamente que todos los agentes involucrados y responsables del triste fallecimiento del enfermero ya fueron suspendidos de sus funciones.
No obstante, no se conoce más información con relación a ellos. Asimismo, la comunidad ha rechazo abiertamente este hecho mediante quejas en las redes sociales ante una presunta violación de los derechos humanos y la agresividad de los agentes migratorios.
