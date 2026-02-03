- Hoy:
PELIGRO para clientes de Costco: retiran POPULAR producto de panadería por RIESGO MORTAL y genera alarma en distintos estados
Costco retira un popular producto de panadería por riesgo de alergias graves tras detectar posible contaminación, alertando a los consumidores.
Costco retiró del mercado un popular producto de panadería tras detectar una posible contaminación por alérgenos. El gigante minorista alertó a sus almacenes en Estados Unidos sobre la venta de un dulce mal etiquetado, una situación que podría representar un riesgo para cientos de consumidores.
De acuerdo con la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), el error constituye una violación de los requisitos de etiquetado, ya que el producto incluye un alérgeno no declarado, lo que podría causar reacciones adversas en personas con sensibilidad alimentaria.
Costco retira popular producto por contaminación de alérgenos
El producto identificado con el número de artículo 1181272 correspondía a los Mini Beignets rellenos de caramelo. Sin embargo, Costco confirmó que se utilizó chocolate con avellanas de manera accidental para rellenar el centro del pastel francés frito, en lugar del caramelo indicado.
Costco retira un popular producto de panadería por riesgo de alergias graves.
La FDA indicó que este cambio en los ingredientes constituye una violación de los requisitos de etiquetado, dado que la avellana es un alérgeno no declarado, lo que obligó al gigante minorista a retirar el producto para garantizar la seguridad de los consumidores.
Alerta para consumidores de Costco
A través de un comunicado oficial, la empresa advirtió que "las personas con alergia o sensibilidad severa a las avellanas corren el riesgo de sufrir una reacción alérgica grave y potencialmente mortal si consumen este producto". Los estados afectados incluyen:
- Alabama
- Arizona
- California
- Colorado
- Florida
- Georgia
- Hawai
- Idaho
- Illinois
- Iowa
- Luisiana
- Michigan
- Misuri
- Nevada
- Nueva Yersey
- Nueva York
- Ohio
- Oregón
- Pensilvania
- Tennessee
- Virginia
- Washington
Además, este retiro se produce pocos días después de que se presentara una demanda colectiva contra Costco por un pollo rostizado Kirkland Signature que estaba etiquetado como libre de conservantes dañinos, pero que contenía fosfato de sodio y carragenina.
