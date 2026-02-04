ATENCIÓN, inmigrantes colombianos: Latina comparte las CLAVES para aprobar el examen de ciudadanía, ¿qué preguntan hoy?

Una creadora de contenido colombiana reveló en Instagram cómo logró obtener la ciudadanía americana en Tampa, Florida, y compartió consejos prácticos para quienes se preparan para este importante proceso migratorio. Juliana Suescun detalló todo, desde la preparación para la entrevista hasta el juramento final, ofreciendo recomendaciones clave para superar con éxito el examen cívico y administrativo del USCIS.

Inmigrante colombiana comparte las claves para aprobar el examen de ciudadanía americana

Suescun explicó que, tras cumplir el tiempo requerido como residente, cinco años o tres si está casada con un ciudadano estadounidense, recibió la citación para su primera entrevista con el USCIS. La creadora de contenido describió este momento como uno de los "más importantes de su vida" y recomendó comenzar la preparación "al menos dos meses antes".

Para organizar el estudio, lo realizaba por las noches y fuera de su rutina diaria, recordando que, "siendo mamá presente" de un niño pequeño, la preparación fue toda una "travesía". Además, destacó la utilidad de los videos de YouTube y de la aplicación del USCIS para practicar las preguntas del Civic Test, afirmando que es "una herramienta buenísima" para ganar confianza antes de la entrevista.

¿Qué esperar en la entrevista de ciudadanía en Tampa?

El día de la cita, Suescun llegó acompañada de su esposo y su hijo, una hora antes del horario programado. La entrevista duró aproximadamente cinco horas y se realizó completamente en inglés. Durante la evaluación, respondió correctamente las primeras seis preguntas cívicas, leyó y escribió frases en una tablet, y contestó preguntas sobre su matrimonio, trabajo, historial y viajes.

La migrante resaltó la importancia de tener todos los documentos organizados, indicando: "Tener todo preparado te da muchísima tranquilidad", lo que facilita que la entrevista avance sin contratiempos. Al final, escuchó la frase clave del oficial: "You passed, sign here" y firmó electrónicamente la aprobación de su trámite.

Juramentación y consejos finales para inmigrantes colombianos

Dos meses después, Suescun asistió a la ceremonia de juramento, donde prestó el Juramento de Lealtad ante una jueza y personas de más de 21 países. Relató que fue un momento "muy bonito", especialmente al ver a los niños recitar el juramento junto a sus familias.

Entre sus recomendaciones, Suescun insistió en estudiar a fondo el formulario N-400, organizar documentos como declaraciones de impuestos y estados bancarios, y practicar las preguntas del Civic Test con anticipación. Como destacó en Instagram, estos pasos "te permiten llegar tranquilo y aumentar tus probabilidades de éxito".