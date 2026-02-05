¡ACUERDO HISTÓRICO! Argentina y Estados Unidos firman pacto comercial clave que impulsa inversiones y exportaciones

Argentina y Estados Unidos firmaron este jueves 5 de febrero un acuerdo histórico de comercio e inversiones que marca un punto de inflexión en la relación económica bilateral. El entendimiento busca reducir barreras comerciales, facilitar el intercambio de bienes y servicios y atraer inversiones en sectores estratégicos de la economía.

El pacto, anunciado oficialmente por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), es el resultado de meses de negociaciones y se consolida como una de las iniciativas más relevantes en materia comercial para ambos países en los últimos años.

Estados Unidos y Argentina firman pacto comercial

El Acuerdo de Comercio e Inversiones Recíprocos, plasmado en un documento de 37 páginas, establece lineamientos para mejorar el acceso al mercado y modernizar los procedimientos aduaneros. Entre los principales objetivos se destacan la eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias y la promoción de un entorno más previsible para el comercio bilateral.

Argentina y Estados Unidos firman pacto comercial clave.

Según explicó Jamieson Greer, titular de la USTR, el acuerdo permitirá un mayor acceso para los exportadores estadounidenses, desde vehículos hasta productos agrícolas, al tiempo que Argentina se posiciona como un socio clave en sectores productivos estratégicos.

Inversiones, energía y minerales críticos en el centro del pacto

Uno de los puntos centrales del acuerdo es el impulso a la inversión en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura y tecnología, áreas consideradas fundamentales para el desarrollo económico de Argentina y para los intereses industriales de Estados Unidos.

Desde el Gobierno argentino señalaron que el entendimiento será enviado al Congreso para su tratamiento y destacaron que se trata de una oportunidad sin precedentes para fortalecer la inserción del país en el comercio internacional y atraer capitales extranjeros.

Contexto político y firma oficial

La firma del acuerdo fue anunciada por el canciller Pablo Quirno, acompañado por autoridades diplomáticas y económicas de ambos países. El proceso comenzó meses atrás y se terminó de consolidar políticamente tras la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca.

Con este paso, Argentina busca reposicionarse como un actor confiable en el escenario global, mientras que Estados Unidos refuerza su vínculo comercial con un socio clave en América Latina.