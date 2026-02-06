DURO GOLPE para inmigrante influencer que DEFENDÍA las redadas migratorias de Donald Trump: brasileño es detenido por el ICE

La detención de un popular creador de contenido brasileño, conocido por promocionar las políticas migratorias del presidente Donald Trump, ha sorprendido tanto a seguidores como a críticos. A pesar de su postura pública a favor de los operativos contra inmigrantes, el influencer fue arrestado por las autoridades migratorias de Estados Unidos, lo que representa un giro inesperado en su situación legal.

El activista de derecha Eustáquio da Silva Pena Júnior apoyó a Trump en un video.

ICE arresta a influencer brasileño que apoyó la represión migratoria de Trump

El brasileño Júnior Pena, conocido por su presencia en redes sociales y su respaldo explícito a las políticas migratorias del presidente Donald Trump, fue detenido recientemente en el estado de Nueva Jersey por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Pena había ganado cientos de miles de seguidores en plataformas como TikTok e Instagram desde su llegada a Estados Unidos en 2009, defendiendo con vehemencia los operativos contra inmigrantes indocumentados. Según N+ Univision, su arresto se produjo después de que no se presentara a una audiencia judicial programada, lo que provocó su detención por parte de las autoridades migratorias.

Tras su arresto, Pena fue trasladado al centro de detención Delaney Hall, ubicado cerca de la ciudad de Nueva York, donde permanece bajo custodia mientras su caso está en revisión. Un asociado del influencer informó que su abogado, Andrew Lattarulo, trabaja para regularizar su situación migratoria y evitar que sea trasladado a otra jurisdicción durante el proceso legal.

De minimizar las redadas migratorias a enfrentar una propia: la controversia en redes

La detención de Pena se produce apenas días después de que difundiera una serie de videos en los que respaldaba públicamente a Donald Trump y minimizaba las operaciones del ICE. En uno de sus contenidos más populares, el influencer instó a su comunidad a "mantener la calma" ante los reportes de redadas, asegurando que, en su opinión, todas las personas arrestadas eran delincuentes, una narrativa que ahora contrasta con su propia situación legal.

Originario de Belo Horizonte, en el estado brasileño de Minas Gerais, Pena también utilizaba sus plataformas para criticar al presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y mostrar simpatía por el expresidente Jair Bolsonaro, estrecho aliado político de Trump. Estos mensajes le permitieron consolidar su audiencia entre sectores conservadores y migrantes que apoyan políticas de mano dura contra la inmigración irregular.