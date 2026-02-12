0

ALERTA MÁXIMA por incendio en Walmart de Sulphur: se realizó una EVACUACIÓN INMEDIATA de la tienda, ¿hay heridos?

Un incendio repentino en Walmart Sulphur obligó a clientes y empleados a evacuar mientras las autoridades controlaban el humo y el olor a quemado.

María Zapata
Incendio obliga a evacuar Walmart en Sulphur.
Incendio obliga a evacuar Walmart en Sulphur.
Un incendio inesperado en el Walmart ubicado en North Cities Service Highway, Sulphur, provocó una evacuación urgente la noche del miércoles, generando alarma entre clientes y empleados. Las autoridades locales respondieron rápidamente, asegurando que la situación estuviera bajo control mientras evaluaban los daños.

ICE arresta en Walmart a un refugiado ucraniano.

PUEDES VER: PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania

¿Qué causó el incendio en Walmart de Sulphur?

Según informó KPLC 7 News, un trabajador de la tienda indicó que "el incendio comenzó en el compactador de basura". La presencia de humo y el fuerte olor a quemado alertaron al personal, que realizó de inmediato la llamada a los servicios de emergencia. La rápida reacción evitó que el fuego se propagara a otras áreas de la tienda.

¿Se registraron heridos tras la evacuación y el cierre de la tienda?

Tras el incidente, la tienda fue evacuada de forma inmediata y permaneció cerrada durante toda la noche, según confirmaron las autoridades locales a KPLC 7 News. Hasta el momento, no se han reportado heridos, y los equipos de emergencia continúan inspeccionando el lugar para garantizar su seguridad antes de permitir la reapertura.

María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

