ALERTA MÁXIMA por incendio en Walmart de Sulphur: se realizó una EVACUACIÓN INMEDIATA de la tienda, ¿hay heridos?

Un incendio inesperado en el Walmart ubicado en North Cities Service Highway, Sulphur, provocó una evacuación urgente la noche del miércoles, generando alarma entre clientes y empleados. Las autoridades locales respondieron rápidamente, asegurando que la situación estuviera bajo control mientras evaluaban los daños.

¿Qué causó el incendio en Walmart de Sulphur?

Según informó KPLC 7 News, un trabajador de la tienda indicó que "el incendio comenzó en el compactador de basura". La presencia de humo y el fuerte olor a quemado alertaron al personal, que realizó de inmediato la llamada a los servicios de emergencia. La rápida reacción evitó que el fuego se propagara a otras áreas de la tienda.

Walmart Sulphur

¿Se registraron heridos tras la evacuación y el cierre de la tienda?

Tras el incidente, la tienda fue evacuada de forma inmediata y permaneció cerrada durante toda la noche, según confirmaron las autoridades locales a KPLC 7 News. Hasta el momento, no se han reportado heridos, y los equipos de emergencia continúan inspeccionando el lugar para garantizar su seguridad antes de permitir la reapertura.