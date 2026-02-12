¿Qué pasó en Walmart? UN INCENDIO PROVOCADO desata la alarma en Signal Mountain

El pasado 7 de febrero, un suceso alarmante interrumpió la tranquilidad de clientes y empleados en el Walmart de Signal Mountain Road en Chattanooga, cuando un hombre fue acusado de provocar un incendio dentro de la tienda. Según informó WTVC NewsChannel 9, el reporte detalla cómo se desencadenó el incidente y cómo las autoridades actuaron para controlarlo.

El hombre fue arrestado el miércoles y comparecerá el 18 de febrero.

Según la cobertura de WTVC NewsChannel 9, Cody Huckabee, de 31 años, fue acusado de prender fuego a mercancía en el concurrido supermercado, lo que provocó pánico entre los presentes.

Acusan a un hombre de incendiar mercancía en Walmart de Chattanooga

De acuerdo con WTVC NewsChannel 9, las cámaras de seguridad captaron a Huckabee entrando al Walmart ubicado en 501 Signal Mountain Road y dirigiéndose directamente a la sección de ropa masculina. Las autoridades señalan que el hombre se detuvo frente a un perchero con camisas, se inclinó durante unos segundos y luego salió de la tienda.

Minutos después, comenzó a salir humo del mismo perchero y rápidamente las camisas se incendiaron, poniendo en riesgo a clientes y empleados cercanos. Afortunadamente, el personal del Walmart actuó con rapidez y utilizó un extintor para apagar las llamas antes de que el fuego se propagara.

Posibles sanciones y cargos legales

Además de enfrentar cargos por incendio agravado, robo, conducta imprudente y alteración del orden público, las autoridades indicaron que Huckabee también enfrenta violaciones de libertad condicional vinculadas a acusaciones previas de agresión agravada y robo de propiedad, según informó WTVC NewsChannel 9.