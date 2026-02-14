¡Mucha atención! Por un periodo limitado, los ciudadanos de Miami-Dade, en Florida, EE. UU., podrán tener la oportunidad de llevar a cabo trámites esenciales relacionados con la licencia de conducir, el REAL ID y la gestión de vehículos sin necesidad de visitar una oficina del condado.

Esta sorpresiva medida tiene como finalidad facilitar el acceso a servicios clave para los residentes en el país americano, permitiendo que realicen estos procedimientos de manera más conveniente. A continuación, todo lo que debes saber.

EE. UU.: por única vez, este estado facilitará los trámites de licencia de conducir y REAL ID

'El Nuevo Herald' y otros portales informaron recientemente que la oficina del recaudador de impuestos de Miami-Dade ha presentado un nuevo servicio móvil destinado a llevar transacciones importantes a diversas comunidades del sur de Florida, además de ofrecer asesoría sobre impuestos y servicios locales.

Cabe mencionar que, a través de un comunicado oficial, la entidad recomendó a los residentes de la zona que agenden una cita con antelación para garantizar su lugar y minimizar los tiempos de espera.

La unidad móvil TConnect recorrerá varias localidades esta semana con el propósito de facilitar el acceso a servicios gubernamentales. Según el anuncio oficial, "TConnect permite a los residentes realizar transacciones importantes sin necesidad de trasladarse a una oficina central, lo que ahorra tiempo y mejora la conveniencia de los servicios públicos", se lee en su mensaje.

Se confirmó que, durante cada parada, se ofrecerá asistencia para la renovación de licencias de conducir, trámites de REAL ID, servicios relacionados con vehículos y orientación general sobre impuestos. Las autoridades enfatizan la importancia de reservar una cita previa para optimizar la atención.

Fechas y horarios de atención del Servicio TConnect

Las oficinas móviles del recaudador de impuestos estarán disponibles para los residentes del condado de Miami-Dade desde las 9:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. en diversas ubicaciones.

El pasado miércoles 11 de febrero de 2026, se encontraron en la oficina del Comisionado J. C. Bermúdez, ubicada en 8333 NW 53 St, Doral. El jueves 12, se trasladaron al Betty T. Ferguson Recreational Complex, en 3000 NW 199th St, Miami Gardens. El viernes 13, estuvieron en 835 NE 132 St, North Miami.

Hoy, sábado 14, en 14653 SW 122nd Ave, Miami (Coral Reef). Cabe precisar que, para más información sobre citas y futuras ubicaciones, los interesados pueden consultar el sitio web mdctaxcollector.gov, donde también se publicarán las fechas y lugares programados.