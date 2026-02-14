¡Mucha atención! El cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha empezado a aplicarse en la madrugada de hoy, sábado 14 de febrero de 2026. La medida ha impactado de manera directa a la agencia responsable de la revisión de pasajeros y equipaje en los aeropuertos del país. Y es que, ahora, los agentes de la TSA deberán seguir trabajando sin recibir salario.

Cierre del gobierno de EE. UU.: agentes de TSA obligados a trabajar sin sueldo en aeropuertos, ¿por qué?

Según información proporcionada por The Associated Press (AP), a partir de ahora, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) deberán continuar laborando sin remuneración mientras se llevan a cabo las negociaciones en el Congreso. Esta situación se está llevando a cabo para asegurar el financiamiento del DHS.

El panorama actual se está dando tras el cierre gubernamental de 43 días, el cual ocasionó cancelaciones masivas y largas esperas en los aeropuertos. Si bien, la situación actual podría desarrollarse de manera diferente, expertos han señalado las repercusiones podrían hacerse evidentes con el transcurso de las próximas semanas.

En tanto, y a diferencia de otros bloqueos, el resto del gobierno federal continúa con fondos hasta el 30 de septiembre de este año, lo que garantiza que los controladores aéreos recibirán su salario de manera habitual, disminuyendo así el riesgo de cancelaciones masivas. No obstante, cerca del 95% del personal de la TSA es considerado esencial, lo que implica que deben seguir trabajando sin recibir pago.

Por su parte, legisladores demócratas han condicionado el financiamiento del DHS a la implementación de nuevas restricciones en la política migratoria federal, lo que complica la posibilidad de alcanzar un acuerdo rápidamente.

¿Qué sucederá si el cierre se prolonga?

La incertidumbre con respecto a los lugares donde se llevarán a cabo los mayores retrasos es muy evidente, ya que incluso la falta de unos pocos agentes puede provocar largas colas, especialmente en aeropuertos de menor tamaño. Asimismo, las aerolíneas podrían optar por demorar las salidas con el fin de esperar a pasajeros que aún se encuentran en los controles de seguridad.

Organizaciones del sector turístico y compañías aéreas han compartido alertas, dejando en claro que, si la situación de cierre se extiende, el riesgo de demoras, vuelos perdidos y tiempos de espera prolongados aumentará considerablemente.