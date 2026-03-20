PELIGRO TOTAL en Walmart de Texas: policías y bomberos iniciaron EVACUACIÓN MASIVA en tienda de Wichita Falls por esta ALARMANTE razón

Una falla eléctrica en un calentador de pollos asados provocó una intensa nube de humo en Walmart, ubicado en Greenbriar, Wichita Falls, lo que obligó a una evacuación masiva de clientes y empleados alrededor de las 7.15 p. m. La situación causó alarma entre quienes se encontraban dentro de la tienda.

El jefe de bomberos de Wichita Falls, Craig Berend, indicó que los empleados intentaron controlar inicialmente el incidente con un extintor mientras el equipo de 230 V CA generaba un arco eléctrico. Tras la llegada de bomberos y policías, lograron desconectar la máquina y ventilar la zona con ventiladores de presión positiva, asegurando la tienda de manera rápida y ordenada.

Daños menores y retirada de alimentos

Debido al uso del extintor, gran parte de los alimentos del área de pollos asados tuvo que ser desechado. El Departamento de Salud de Wichita Falls supervisó la limpieza y retiro de productos para garantizar la seguridad alimentaria.

Alarmante situación en Walmart de Wichita Falls, Texas, provocó la evacuación de trabajadores y clientes.

El Departamento de Bomberos informó que los daños al equipo fueron estimados en 500 dólares. Afortunadamente, no se reportaron heridos y la tienda reabrió sus puertas tras la limpieza y revisión de seguridad.

Protocolos de emergencia y prevención

Este incidente resalta la importancia de los protocolos de evacuación y control de incendios en supermercados. Gracias a la rápida reacción del personal y los bomberos, el humo fue controlado sin mayores consecuencias.

Walmart continuará supervisando sus equipos eléctricos para prevenir futuros incidentes similares, asegurando la protección de empleados y clientes en todo momento.