El fútbol no se detiene HOY viernes 17 de abril. Hay acción en la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Liga 1 con Los Chankas vs. Atlético Grau. Este duelo es clave para la disputa por el título del Torneo Apertura.

Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2026

Horarios Partidos Canales 15:00 Los Chankas vs. Atlético Grau L1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

Horarios Partidos Canales 13:30 St. Pauli vs. Colonia Disney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

Hora Partido Canal 13:45 Lens vs. Toulouse ESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

Horarios Partidos Canales 11:30 Sassuolo vs. Como ESPN y Disney Plus 13:45 Inter vs. Cagliari ESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

Hora Partido Canal 18:30 Unión Santa Fe vs. Newell’s ESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

Horarios Partidos Canales 9:45 Al Ahli SC vs. Johor DT Bet365 13:00 Machida vs. Al Ittihad Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Chile

Hora Partido Canales 19:00 Limache vs. U. de Concepción Bet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

Horarios Partidos Canales 16:00 Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali Win Play 16:00 Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pasto Win Play

Partidos de hoy en Costa Rica

Hora Partido Canal 21:00 Liberia vs. Cartaginés Bet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

Horarios Partidos Canales 17:00 Leones del Norte vs. Aucas Zapping. 19:30 Emelec vs. Guayaquil City Zapping.

Partidos de hoy por la MLS

Hora Partido Canal 21:30 Vancouver Whitecaps vs. Sporting Kansas City Apple TV y MLS Season Pass.

Partidos de hoy por la Liga MX

Horarios Partidos Canales 20:00 Atlético San Luis vs. Pumas UNAM Disney Plus y ViX 20:00 Mazatlán vs. Querétaro ViX

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

Hora Partido Canal 15:00 Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo DSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

Hora Partido Cabal 18:00 Albion vs. Central Esp. Disney Plus

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.