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Cienciano vs. Puerto Cabello por Sudamericana

Partidos de hoy EN VIVO, viernes 17 de abril: programación, horarios y dónde ver

Te presentamos la agenda completa de los partidos que se realizarán HOY viernes 17 de abril. Horarios y canales para ver fútbol en vivo.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán hoy viernes.
Programación de los partidos que se realizarán hoy viernes. | Composición de Líbero
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El fútbol no se detiene HOY viernes 17 de abril. Hay acción en la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Liga 1 con Los Chankas vs. Atlético Grau. Este duelo es clave para la disputa por el título del Torneo Apertura.

Lionel Messi compró histórico club español. Foto: composición Líbero/IG

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Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2026

HorariosPartidosCanales
15:00Los Chankas vs. Atlético GrauL1 MAX

Partidos de hoy por la Bundesliga

HorariosPartidosCanales
13:30St. Pauli vs. ColoniaDisney Plus.

Partidos de hoy por la Ligue 1

HoraPartidoCanal
13:45Lens vs. ToulouseESPN 3 y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Serie A

HorariosPartidosCanales
11:30Sassuolo vs. ComoESPN y Disney Plus
13:45Inter vs. CagliariESPN y Disney Plus

Partidos de hoy por la Liga Argentina

HoraPartidoCanal
18:30Unión Santa Fe vs. Newell’sESPN y Disney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC

HorariosPartidosCanales
9:45Al Ahli SC vs. Johor DTBet365
13:00Machida vs. Al IttihadDisney Plus.

Partidos de hoy por la Liga de Chile

HoraPartidoCanales
19:00Limache vs. U. de ConcepciónBet365

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HorariosPartidosCanales
16:00Boyacá Chicó vs. Deportivo CaliWin Play
16:00Jaguares de Córdoba vs. Deportivo PastoWin Play

Partidos de hoy en Costa Rica

HoraPartidoCanal
21:00Liberia vs. CartaginésBet365

Partidos de hoy por la Liga Pro

HorariosPartidosCanales
17:00Leones del Norte vs. AucasZapping.
19:30Emelec vs. Guayaquil CityZapping.

Partidos de hoy por la MLS

HoraPartidoCanal
21:30Vancouver Whitecaps vs. Sporting Kansas CityApple TV y MLS Season Pass.

Partidos de hoy por la Liga MX

HorariosPartidosCanales
20:00Atlético San Luis vs. Pumas UNAMDisney Plus y ViX
20:00Mazatlán vs. QuerétaroViX

Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay

HoraPartidoCanal
15:00Sportivo Trinidense vs. San LorenzoDSports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCabal
18:00Albion vs. Central Esp.Disney Plus

Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.

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Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

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