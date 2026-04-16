El fútbol no se detiene HOY viernes 17 de abril. Hay acción en la Bundesliga, Ligue 1, Serie A y Liga 1 con Los Chankas vs. Atlético Grau. Este duelo es clave para la disputa por el título del Torneo Apertura.
Partidos de hoy por la Liga 1 Perú 2026
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Los Chankas vs. Atlético Grau
|L1 MAX
Partidos de hoy por la Bundesliga
|Horarios
|Partidos
|Canales
|13:30
|St. Pauli vs. Colonia
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Ligue 1
|Hora
|Partido
|Canal
|13:45
|Lens vs. Toulouse
|ESPN 3 y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Serie A
|Horarios
|Partidos
|Canales
|11:30
|Sassuolo vs. Como
|ESPN y Disney Plus
|13:45
|Inter vs. Cagliari
|ESPN y Disney Plus
Partidos de hoy por la Liga Argentina
|Hora
|Partido
|Canal
|18:30
|Unión Santa Fe vs. Newell’s
|ESPN y Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga de Campeones AFC
|Horarios
|Partidos
|Canales
|9:45
|Al Ahli SC vs. Johor DT
|Bet365
|13:00
|Machida vs. Al Ittihad
|Disney Plus.
Partidos de hoy por la Liga de Chile
|Hora
|Partido
|Canales
|19:00
|Limache vs. U. de Concepción
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:00
|Boyacá Chicó vs. Deportivo Cali
|Win Play
|16:00
|Jaguares de Córdoba vs. Deportivo Pasto
|Win Play
Partidos de hoy en Costa Rica
|Hora
|Partido
|Canal
|21:00
|Liberia vs. Cartaginés
|Bet365
Partidos de hoy por la Liga Pro
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Leones del Norte vs. Aucas
|Zapping.
|19:30
|Emelec vs. Guayaquil City
|Zapping.
Partidos de hoy por la MLS
|Hora
|Partido
|Canal
|21:30
|Vancouver Whitecaps vs. Sporting Kansas City
|Apple TV y MLS Season Pass.
Partidos de hoy por la Liga MX
|Horarios
|Partidos
|Canales
|20:00
|Atlético San Luis vs. Pumas UNAM
|Disney Plus y ViX
|20:00
|Mazatlán vs. Querétaro
|ViX
Partidos de hoy por la Copa de Primera de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|15:00
|Sportivo Trinidense vs. San Lorenzo
|DSports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Cabal
|18:00
|Albion vs. Central Esp.
|Disney Plus
Horarios en Perú, Ecuador y Colombia.