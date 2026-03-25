ALERTA ROJA en el Walmart de Monticello: HALLAZGO FATAL dentro de un vehículo en el estacionamiento activa las alarmas de las autoridades

Un operativo policial movilizó a distintas unidades de emergencia la mañana del lunes 23 de marzo, luego de que se reportara la presencia de una mujer inconsciente dentro de un vehículo estacionado en el Walmart de Monticello. Lo que en un inicio fue una llamada de auxilio terminó confirmando un desenlace fatal, lo que generó preocupación entre los clientes y testigos presentes en la zona.

Mujer fue hallada muerta en un vehículo en el estacionamiento del Walmart de la calle Cedar.

Hallan muerta a una mujer dentro de un vehículo en un Walmart de Monticello

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades locales, los agentes acudieron rápidamente al estacionamiento del Walmart Supercenter ubicado en Cedar Street tras recibir una alerta alrededor de las 10:30 a. m. El reporte inicial indicaba que una mujer adulta no respondía dentro de un automóvil.

Al llegar al lugar, los oficiales confirmaron que la persona ya no presentaba signos vitales y fue declarada fallecida en la escena. La zona fue asegurada de inmediato mientras se realizaban las primeras diligencias y se evitaba el acceso de curiosos.

Testigos que se encontraban en las inmediaciones señalaron que varias patrullas rodearon el vehículo y que los agentes trabajaron de manera discreta, utilizando sus unidades para bloquear la visibilidad del interior del estacionamiento. Según sus relatos, la intervención se llevó a cabo con orden y respeto hacia la situación.

Investigación en curso: primeras conclusiones oficiales

Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer completamente las circunstancias del hecho. No obstante, hasta el momento, no se han identificado indicios que apunten a la participación de terceros ni a la comisión de un delito. El capitán Ryan Ferguson, vocero de la Oficina del Sheriff del Condado de Wright, indicó que, con base en la evaluación inicial, todo parece indicar que la muerte podría estar relacionada con causas naturales, aunque subrayó que el caso continúa bajo revisión.

En ese contexto, el medio local The Monticello Times citó textualmente: "Las primeras observaciones no muestran señales de actividad criminal, y el caso se maneja como una posible muerte por causas naturales, mientras avanzan las verificaciones correspondientes".

Por el momento, la identidad de la mujer no ha sido revelada, a la espera de notificar a sus familiares y completar los protocolos legales. Las autoridades han reiterado que seguirán recopilando información para esclarecer el caso con total certeza.