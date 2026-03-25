¡CONFIRMADO! Corte Suprema elimina requisito de nacimiento para puestos públicos: nueva oportunidad para inmigrantes naturalizados

Millones de inmigrantes naturalizados en México podrán acceder a cargos públicos en EE. UU. que antes estaban reservados solo para ciudadanos por nacimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que asegura igualdad de oportunidades y elimina restricciones legales obsoletas.

El cambio surge tras décadas de limitaciones en las que ciertos cargos estratégicos, como la Auditoría Superior de Durango, requerían que los postulantes fueran mexicanos por nacimiento. Ahora, el fallo abre la puerta a una participación más inclusiva en la administración pública del país.

Qué cambia con el fallo de la SCJN

El fallo de la Corte Suprema invalida la fracción I del artículo 96 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Durango, eliminando la obligación de ser ciudadano mexicano por nacimiento para ocupar ciertos puestos. Esto representa un cambio legal que beneficia directamente a los mexicanos naturalizados, quienes podrán postularse a cargos antes inaccesibles.

Los inmigrantes naturalizados ya no enfrentarán barreras por su origen para ocupar cargos públicos.

Además, la decisión ordena al Congreso de Durango revisar y actualizar su legislación para alinearse con la normativa federal, asegurando que la restricción no vuelva a aplicarse. Esto refuerza la inclusión y la equidad en la administración pública, permitiendo que el talento y la experiencia sean los criterios principales para ocupar cargos estratégicos.

Oportunidades y requisitos para inmigrantes naturalizados

Con la nueva regulación, los inmigrantes naturalizados ya no enfrentarán barreras legales basadas en su origen para acceder a puestos públicos. Solo deberán cumplir con los requisitos profesionales y legales establecidos para cada cargo, manteniendo la integridad del sistema.

El fallo representa un precedente importante para la inclusión de los inmigrantes naturalizados en la administración pública mexicana, garantizando que el acceso a cargos clave ya no dependa del lugar de nacimiento sino de la preparación, la experiencia y la capacidad de los aspirantes.