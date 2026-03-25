- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Selección Peruana
- Universitario vs Regatas
- Real Madrid vs Barcelona
¡CONFIRMADO! Corte Suprema elimina requisito de nacimiento para puestos públicos: nueva oportunidad para inmigrantes naturalizados
Los inmigrantes naturalizados ya no enfrentarán barreras por su origen para ocupar cargos públicos. Ahora se valorarán sus cualificaciones y experiencia.
Millones de inmigrantes naturalizados en México podrán acceder a cargos públicos en EE. UU. que antes estaban reservados solo para ciudadanos por nacimiento. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitió un fallo histórico que asegura igualdad de oportunidades y elimina restricciones legales obsoletas.
PUEDES VER: ALERTA ROJA por amenaza de bomba en Walmart de Ohio: despliegan unidad canina y detienen a sospechoso en incidente que sacude a la ciudad
El cambio surge tras décadas de limitaciones en las que ciertos cargos estratégicos, como la Auditoría Superior de Durango, requerían que los postulantes fueran mexicanos por nacimiento. Ahora, el fallo abre la puerta a una participación más inclusiva en la administración pública del país.
Qué cambia con el fallo de la SCJN
El fallo de la Corte Suprema invalida la fracción I del artículo 96 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del estado de Durango, eliminando la obligación de ser ciudadano mexicano por nacimiento para ocupar ciertos puestos. Esto representa un cambio legal que beneficia directamente a los mexicanos naturalizados, quienes podrán postularse a cargos antes inaccesibles.
Los inmigrantes naturalizados ya no enfrentarán barreras por su origen para ocupar cargos públicos.
Además, la decisión ordena al Congreso de Durango revisar y actualizar su legislación para alinearse con la normativa federal, asegurando que la restricción no vuelva a aplicarse. Esto refuerza la inclusión y la equidad en la administración pública, permitiendo que el talento y la experiencia sean los criterios principales para ocupar cargos estratégicos.
Oportunidades y requisitos para inmigrantes naturalizados
Con la nueva regulación, los inmigrantes naturalizados ya no enfrentarán barreras legales basadas en su origen para acceder a puestos públicos. Solo deberán cumplir con los requisitos profesionales y legales establecidos para cada cargo, manteniendo la integridad del sistema.
El fallo representa un precedente importante para la inclusión de los inmigrantes naturalizados en la administración pública mexicana, garantizando que el acceso a cargos clave ya no dependa del lugar de nacimiento sino de la preparación, la experiencia y la capacidad de los aspirantes.
- 1
ALERTA ROJA para inmigrantes indocumentados y ciudadanos en estos 14 AEROPUERTOS de EE. UU.: ICE se despliega con el favor de Trump
- 2
ALERTA ROJA en Walmart de Shreveport: la cabeza de un agente de policía quedó ATRAPADA en la puerta de un automóvil durante un ARRESTO VIOLENTO
- 3
ALERTA MÁXIMA para ciudadanos e inmigrantes en EE. UU.: el IRS impondrá MULTAS a quienes no realicen este trámite OBLIGATORIO en su declaración de impuestos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 52.90
Farenet
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.
PRECIOS/ 84.90