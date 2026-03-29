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ALERTA ROJA en Dollar Tree de Las Vegas: ARRESTAN a hombre por intento de asesinato tras estrellar su coche contra establecimiento
Un individuo fue detenido por las autoridades tras intentar asesinar al estrellar su vehículo contra una tienda Dollar Tree en Las Vegas, en Estados Unidos.
¡Atención! Un sujeto ha sido acusado de múltiples delitos, entre ellos intento de asesinato, esto luego de aparentemente embestir un vehículo contra una tienda Dollar Tree en Las Vegas, Estados Unidos, y agredir a una mujer con un cuchillo. Hasta el momento, las autoridades continúan investigando el incidente.
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Dollar Tree: arrestan a hombre por intento de asesinato tras estrellar su coche contra establecimiento
‘News3LV’ y otros portales internacionales señalaron que, Shawn Handley, de 45 años, fue arrestado bajo sospecha de 10 cargos relacionados con un último incidente, el cual se llevó a cabo el 23 de marzo en las cercanías de Craig Road y Decatur Boulevard, según los registros judiciales.
Las autoridades locales confirmaron que su primera audiencia ante el tribunal se llevará a cabo el martes 31 de marzo. En tanto, la policía metropolitana de Las Vegas confirmó que Handley se vio envuelto en una disputa doméstica cuando embistió su vehículo contra las puertas de entrada de la tienda.
Asimismo, luego de salir del automóvil, supuestamente atacó a una mujer con un cuchillo, lo que llevó a que otra persona le disparara. Handley fue detenido por las autoridades, que también no dudaron en arrestar al individuo que disparó. La mujer que sufrió la agresión fue trasladada a un hospital cercano para recibir atención médica.
No obstante, no se compartió más detalles sobre este preocupante hecho.
¿Por qué Dollar Tree resalta en Estados Unidos?
Dollar Tree se ha convertido en una de las principales cadenas de tiendas de descuento en Estados Unidos, con más de 15.000 establecimientos en funcionamiento. La compañía ha adoptado una nueva estrategia de precios, dejando atrás su tradicional modelo de un dólar.
Actualmente, el precio estándar ha aumentado, y se han introducido precios variables en productos seleccionados, que pueden alcanzar hasta un monto específico. Esta medida busca optimizar la rentabilidad de la empresa, abarcando categorías como higiene, alimentos y artículos para el hogar. Pese a todo ello, es una de las favoritas.
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