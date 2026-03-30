¡Para conmemorar! El 31 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Visibilidad Trans, una fecha importante que busca resaltar la lucha por los derechos y libertades de las personas trans, quienes enfrentan un contexto de creciente vulnerabilidad. Esta jornada busca reivindicar la igualdad que merecemos todas las personas. AQUÍ más sobre esta valiosa fecha.

Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en EE. UU.: cuándo se celebra y por qué es importante reconocerlo

El 31 de marzo se celebra el Día de la Visibilidad Trans a nivel global, una fecha dedicada a la defensa de los derechos y libertades de las personas transgénero. Este día expone los discursos de odio y la transfobia que han perjudicado a este colectivo a lo largo de la historia y que, lamentablemente, persisten en la actualidad.

Día Internacional de la Visibilidad Transgénero en EE. UU.: cuándo se celebra y por qué es importante reconocerlo.

En el país americano, muchos esperan esta fecha para reconocer parte de su lucha. Recordemos que esta iniciativa fue establecida en 2009 por Rachel Crandall, activista transgénero originaria de Michigan, Estados Unidos.

Crandall, en su momento, reconoció la importancia de dar voz a quienes no se identifican con el género asignado al nacer, enfrentándose a un entorno que a menudo los rechaza y juzga. La identidad trans es una expresión de la diversidad humana que enriquece los valores sociales y culturales, promoviendo así la 'libertad del ser' en la sociedad.

¿Por qué se celebra este día a nivel global?

‘La Sexta’ compartió más detalles sobre esta fecha, la cual es celebrada por el colectivo trans, que incluye a personas travestis, transexuales y transgénero, y que enfrentan una realidad marcada por prejuicios, violaciones de derechos y agresiones cotidianas en diversas partes del mundo.

Según el proyecto de investigación ‘Transrespeto versus Transfobia en el mundo’ (TvT), desde enero de 2008 hasta septiembre de 2022, se llevaron a cabo 4.369 asesinatos de personas transgénero a nivel global. Además, una encuesta de la Agencia de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) reveló que el 39% de los encuestados trans se sintieron discriminados al buscar empleo.

La activista Rachel Crandall propuso la creación de un día para visibilizar la lucha de este colectivo, destacando los avances logrados desde los disturbios de Stonewall en 1970, cuando Sylvia Rivera, una mujer transgénero, se enfrentó a la Policía tras ser agredida por no ajustarse a las normas de género.