¿Vivienda y servicios más baratos SIN INMIGRANTES indocumentados? Randy Fine genera polémica en Washington: "lo primero que podemos hacer…"

En Washington D. C., el debate sobre inmigración y el costo de la vida dio un giro intenso esta semana luego de que el diputado republicano por Florida, Randy Fine, provocara fuertes reacciones tras una publicación en la red social X. Según relata Fox News, Fine planteó que la deportación de inmigrantes indocumentados sería "lo primero que podemos hacer para que Estados Unidos sea más asequible". Esta declaración, muy directa, ha encendido la discusión en círculos políticos y mediáticos, especialmente en torno al impacto de la inmigración en la economía doméstica.

Randy Fine afirma que deportar a todos los inmigrantes indocumentados haría a Estados Unidos más asequible

El representante de Florida argumenta que expulsar a inmigrantes indocumentados podría reducir la presión sobre diversos sectores económicos en Estados Unidos. Fine detalló en su mensaje que quitar "a TODOS los inmigrantes ilegales" del país disminuiría los precios de bienes y servicios básicos, incluyendo vivienda, salud y educación, de acuerdo con Fox News. En sus palabras: "Las deportaciones hacen bajar los precios de la vivienda y los alquileres porque hay millones de personas menos que los necesitan".

El legislador también afirmó que el sistema sanitario se vería beneficiado, pues según él, sin inmigrantes sin seguro "no abarrotan las salas de urgencias". Asimismo, sugirió que los costos educativos y los seguros de automóvil podrían disminuir si se elimina la presencia de familias no documentadas, que, en su percepción, representan gastos adicionales para las finanzas públicas.

Randy Finet rechazó por completo la idea de una amnistía.

Randy Fine rechaza la amnistía

Además de recalcar su postura sobre la deportación como herramienta para abaratar servicios y bienes, Randy Fine se manifestó categóricamente en contra de cualquier proyecto de amnistía para inmigrantes indocumentados. Esta posición, reportada por Fox News, ha sido criticada por líderes y organizaciones que defienden los derechos de los migrantes, quienes señalan que las políticas propuestas no consideran el impacto humanitario ni las contribuciones económicas de esta población.

En medio de la controversia en Washington D. C., el discurso de Fine subraya un foco de tensión persistente en la política estadounidense: cómo equilibrar la seguridad fronteriza, la economía y los derechos de quienes buscan una vida mejor en Estados Unidos.