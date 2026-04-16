ALERTA MÁXIMA en Walmart de Spartanburg: hombre acusado de DISPARAR a su exnovia obtuvo permiso de armas pese a ANTECEDENTES por violencia doméstica

Un caso ocurrido en Estados Unidos, en el estacionamiento de un Walmart en Spartanburg, ha reavivado el debate sobre los permisos de armas y la violencia doméstica. Un hombre acusado de disparar contra su exnovia habría obtenido legalmente una licencia para portar armas ocultas, pese a contar con antecedentes por agresión en otros estados. La investigación, difundida por FOX Carolina News, apunta a posibles vacíos en el sistema de verificación de antecedentes.

Hombre acusado de disparar a su exnovia en un Walmart de Carolina del Sur

El hecho se remonta al 9 de septiembre de 2025, cuando se registraron múltiples disparos en el concurrido estacionamiento del Walmart del Dorman Centre, en Spartanburg, lo que generó pánico entre clientes y trabajadores. Testigos describieron escenas de caos, con personas corriendo y vehículos desplazándose a gran velocidad mientras intentaban huir del lugar. La víctima, exnovia del sospechoso identificado como Brandon Parker, sobrevivió tras recibir impactos en la pierna y el pecho.

De acuerdo con reportes policiales, Parker huyó del estado tras el ataque y fue posteriormente detenido en Kentucky durante un control vehicular. En el vehículo, los agentes hallaron un arma que presuntamente habría sido utilizada en el tiroteo. Según la grabación de la cámara corporal, el propio detenido admitió haber estado bebiendo y expresó: "Sé que lo que hice estuvo mal", aunque evitó profundizar en sus motivos.

Investigación en Estados Unidos revela vacío legal en permisos de armas en casos de violencia doméstica en Walmart, EE. UU.

La atención del caso se ha centrado en cómo el sospechoso pudo obtener una licencia de porte oculto en Estados Unidos, pese a tener dos condenas previas en Michigan por violencia doméstica. Según el fiscal del 7.º circuito, Barry Barnette, la situación resulta difícil de explicar bajo los criterios habituales de control de antecedentes.

FOX Carolina News, medio que ha seguido el caso, señaló que "FOX Carolina Investigates realizó varias solicitudes de acceso a la información y descubrió que un vacío legal podría ser la causa", en referencia a una antigua brecha legal conocida como la "laguna del novio", que durante años permitió que ciertas condenas no impidieran la posesión de armas si no existía matrimonio o convivencia formal.

Aunque una reforma federal en 2022 amplió las restricciones, esta no tuvo efecto retroactivo, lo que ha generado controversia en casos como el de Parker. La agencia estatal SLED habría emitido el permiso de porte, aunque posteriormente lo revocó en noviembre, mientras el acusado enfrenta cargos por intento de asesinato.

Especialistas en violencia doméstica advierten que este tipo de fallas representan un riesgo colectivo. Sara Barber, de la Coalición de Carolina del Sur contra la Violencia Doméstica y la Agresión Sexual, alertó que la combinación de relaciones violentas y armas de fuego incrementa de forma significativa el riesgo de homicidio.

El caso continúa en proceso judicial en Estados Unidos, mientras crece el debate sobre la seguridad pública, el control de armas y los vacíos legales en torno a los antecedentes por violencia doméstica en entornos como Walmart.