ALERTA ROJA, inmigrantes indocumentados: estado que prohíbe activamente políticas santuario IMPEDIRÍA su ingreso a 28 COLEGIOS ESTATALES

En Estados Unidos, específicamente en el estado de Florida, una nueva propuesta del Departamento de Educación genera debate sobre el acceso de los inmigrantes indocumentados a la educación superior pública. La medida, aún no aprobada, plantea restringir la matrícula en los colegios estatales del sistema Florida College System, lo que podría afectar a miles de jóvenes inmigrantes que buscan acceder a estudios superiores.

La propuesta responde a intentos de restringir el acceso de estudiantes no estadounidenses en Florida.

Florida está por prohibir el acceso de inmigrantes indocumentados a los colegios estatales

El Departamento de Educación de Florida presentó una norma administrativa que obligaría a las juntas directivas de los 28 colegios estatales a verificar que cada estudiante admitido sea ciudadano estadounidense o residente legal en el país. Según el texto oficial citado por Diario Las Américas, la disposición establece que las instituciones deberán "garantizar que todos los estudiantes admitidos en el Florida College System sean ciudadanos de Estados Unidos o se encuentren legalmente presentes en Estados Unidos", mediante documentación considerada "clara, convincente, creíble y precisa".

De aprobarse, la norma impediría la matrícula de inmigrantes indocumentados en estos centros educativos, considerados la principal puerta de acceso a la educación superior para estudiantes de bajos ingresos en Florida.

La medida no afectaría a las universidades estatales, sino exclusivamente a los colegios comunitarios del sistema público. Además, la propuesta contempla que cada institución pueda rechazar solicitudes de admisión por antecedentes de conducta, si así lo considera necesario para proteger sus intereses académicos y administrativos.

Preocupación por el impacto en inmigrantes en Estados Unidos

La iniciativa se suma a una serie de intentos legislativos recientes en Florida para limitar el acceso de inmigrantes en Estados Unidos a la educación superior pública. Proyectos como el HB 1279, SB 1052 y HB 721 han buscado establecer restricciones similares, aunque ninguno ha sido aprobado en su totalidad.

El impacto potencial de esta política también ha generado preocupación en sectores académicos y económicos. De acuerdo con el Florida Policy Institute, limitar el acceso de los inmigrantes indocumentados a los colegios estatales podría reducir la cantidad de graduados y afectar la economía del estado. El centro de estudios advierte que una menor inclusión educativa se traduce en una disminución de talento disponible y menores ingresos para las instituciones.

La propuesta será discutida en una audiencia pública programada para el 14 de mayo en el Miami Dade College, donde se espera un intenso debate sobre el futuro de la educación pública y el acceso de los inmigrantes al sistema educativo en Florida y en todo Estados Unidos.