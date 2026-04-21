¡Mucha atención! Recientemente, el barrio mexicano La Villita, en Chicago, EE. UU., no celebrará por segundo año consecutivo el desfile y las festividades tradicionales del Cinco de Mayo. Esta sorpresiva decisión se debe al temor que persiste en la comunidad ante las redadas migratorias implementadas por la actual administración de Donald Trump.

Vale precisar que la suspensión de estos eventos evidencia la preocupación de los residentes por su seguridad y la incertidumbre que enfrentan en el contexto actual. ¿Qué puede pasar con los inmigrantes? ¿Se llevarán más redadas de ICE próximamente?

Alerta, ciudadanos e inmigrantes: suspenden festividades del 5 de mayo en Chicago por redadas de ICE

‘Aristegui’ y otros medios internacionales señalaron que, este lunes 20 de abril, los organizadores de la Cámara de Comercio de la calle Cermak y Casa Puebla comunicaron que la comunidad se encuentra atemorizada y continúa evitando participar en reuniones públicas.

Según lo expuesto, este temor se ha dado ante la posibilidad de que el gobierno federal repita la intensa campaña de detención y deportación conocida como Operación Midway Blitz, implementada el año pasado al inicio de su segundo mandato.

“La decisión se da debido a los grandes retos que sigue enfrentando nuestra comunidad mexicana en esta administración. Muchas familias tienen miedo e incertidumbre debido al incremento de operaciones migratorias y por las amenazas de redadas”, se lee en el comunicado oficial. Asimismo, se señaló que en la comunidad inmigrante de Chicago, se siente que “no hay nada que celebrar".

Recordemos que, en una una reciente operación del ICE y la Patrulla Fronteriza, agentes federales enmascarados realizaron operativos en la ciudad y sus suburbios, deteniendo a residentes y, en algunos casos, usando irritantes químicos como gases lacrimógenos. La situación provocó protestas masivas que fueron reprimidas con dureza en comunidades latinas como La Villita, Pilsen y Las Empacadoras, entre otras.

¿Qué más señala el comunicado oficial sobre la suspensión de estas actividades el 5 de mayo?

Es importante saber que el desfile del Cinco de Mayo, que normalmente congrega a miles de asistentes, conmemora la victoria de México sobre las fuerzas francesas de Napoleón III en la Batalla de Puebla, ocurrida en 1862.

No obstante, en un comunicado, se señaló lo siguiente en medio de las redadas: “Mantenemos la esperanza de que las condiciones mejoren, permitiéndonos reunirnos nuevamente para celebrar nuestra cultura y tradiciones. Esperamos continuar con las festividades del Cinco de Mayo durante muchos años más, cuando nuestra comunidad pueda hacerlo de forma segura y con tranquilidad”.