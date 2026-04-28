ATENCIÓN, agentes del ICE: Trump apoya la INESPERADA IDEA de cambiar el nombre de la agencia de inmigración en Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reavivó el debate migratorio al respaldar la propuesta de renombrar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como “Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas”, cuyo acrónimo sería NICE. La iniciativa, difundida en redes sociales y apoyada por el mandatario en Truth Social, ha generado reacciones divididas en el ámbito político y mediático respecto del rol de la agencia en la política migratoria del país.

La broma en redes sociales terminó respaldada por el presidente de Estados Unidos.

Trump respalda cambiar el nombre del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a "NICE"

La discusión en torno al ICE y la inmigración en Estados Unidos tomó un giro inesperado después de que Donald Trump compartiera una publicación en Truth Social en la que respaldó la propuesta de rebautizar la agencia. En la captura difundida por el presidente, un usuario de X sugería que el cambio a “NICE” obligaría a los medios a referirse constantemente a los “agentes de NICE”.

Trump no dudó en amplificar la idea y respondió con entusiasmo: "¡¡¡GENIAL IDEA!!! HAZLO. El presidente DJT", dejando abierta la conversación sobre un posible cambio simbólico que afectaría directamente a una de las instituciones clave en materia de inmigración en Estados Unidos: el ICE.

Estados Unidos: ICE y la polémica por inmigración

La propuesta llega en un contexto político ya marcado por tensiones en el debate sobre inmigración en Estados Unidos y el papel del ICE en la aplicación de las leyes migratorias. Desde la Casa Blanca, un portavoz evitó profundizar en el tema y, según reportó Fox News, remitió directamente a la publicación del presidente en Truth Social, sin ofrecer comentarios adicionales sobre la iniciativa.

En paralelo, la administración Trump reforzó su discurso de control fronterizo y de medidas más estrictas contra la inmigración irregular, defendiendo una línea dura en materia de seguridad y migración. Sin embargo, la propuesta de renombrar el ICE reavivó el enfrentamiento político, especialmente con sectores demócratas.

Desde el ala progresista, figuras como la representante Pramila Jayapal han criticado duramente a la agencia, llegando a pedir su eliminación. "ICE no nos está protegiendo. Está aterrorizando a nuestras comunidades... Abolamos ICE", expresó la legisladora en una publicación reciente en X, lo que refleja la profunda división que existe en Estados Unidos sobre el futuro de la política migratoria y el rol del ICE en el sistema de inmigración.