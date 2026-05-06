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ALERTA MÁXIMA cerca del Walmart de San Pablo Road: reportan una INTENSA MOVILIZACIÓN policial, ¿cuál es la razón?
La Oficina del Sheriff de Jacksonville realizó un operativo cerca del Walmart en San Pablo Rd y Atlantic Blvd, lo que provocó desvíos de tráfico en la zona.
La mañana en Jacksonville, Estados Unidos, estuvo caracterizada por un amplio despliegue policial en una zona comercial concurrida donde funciona un Walmart, en la intersección de San Pablo Road y Atlantic Boulevard. Según la Oficina del Sheriff de Jacksonville, el tránsito fue desviado debido a un operativo activo, lo que ha provocado preocupación entre residentes y conductores que transitan por este punto estratégico.
Fuerte despliegue policial en Jacksonville cerca de un Walmart en San Pablo Road y Atlantic Boulevard.
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Agentes del JSO desenfundan sus armas y rodean a un hombre atrincherado en un camión detrás de un Walmart en San Pablo, Atlantic
La presencia de múltiples unidades del Departamento de Policía de Jacksonville (JSO) se concentra específicamente en el Walmart ubicado en 1650 San Pablo Road, Florida, Estados Unidos. Según los primeros reportes, los agentes estarían realizando la búsqueda de un hombre armado que se habría atrincherado detrás de dicho establecimiento.
Testigos en la zona describieron una escena de alta tensión, en la que se observó a oficiales con las armas desenfundadas apuntando hacia un vehículo estacionado, lo que aumentó la preocupación entre clientes y trabajadores del lugar. El perímetro fue asegurado mientras continuaba la intervención.
En este contexto, la cadena informativa News4JAX reportó de forma textual: "La policía de Jacksonville está buscando a un individuo en el área del Walmart de San Pablo Road", lo que confirmó la naturaleza del operativo en curso.
Cierre de escuelas y desvíos de tráfico en Jacksonville tras operativo en un Walmart en Estados Unidos
La situación no solo ha impactado la zona comercial, sino también a instituciones educativas cercanas. Las Escuelas Públicas del Condado de Duval confirmaron el cierre preventivo de la Escuela Primaria Alimacani, ubicada en las inmediaciones del operativo policial cerca de un Walmart en Estados Unidos.
Las autoridades escolares señalaron que la decisión se tomó exclusivamente por motivos de seguridad, aclarando que no existe ninguna relación entre la escuela y el incidente policial. "Los estudiantes y el personal están a salvo", indicaron en un comunicado dirigido a las familias, en el que además se estableció que nadie puede entrar ni salir del recinto mientras se mantiene la alerta en el área.
El operativo, que ha provocado desvíos de tráfico en San Pablo Road y Atlantic Boulevard, mantiene en vilo a la comunidad mientras la policía continúa con la búsqueda del individuo involucrado en el caso. La situación sigue en desarrollo en este concurrido sector de un Walmart en Jacksonville, Florida.
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