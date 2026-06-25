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ALERTA MÁXIMA, solicitantes y titulares de la Green Card: esto debes saber tras el fallo de la Corte Suprema en EE. UU.
La Corte Suprema tomó una decisión que afecta a los residentes permanentes en Estados Unidos, conocidos comúnmente como titulares de Green Card. ¿Qué pasó?
Aviso importante: recientemente, la Corte Suprema de EE. UU. ha determinado que los agentes fronterizos tienen la facultad de clasificar a los residentes permanentes que cuenten con antecedentes o cargos penales como 'solicitantes de admisión' al momento de su regreso al país, luego de haber estado en el extranjero. La decisión establece un precedente en el manejo de casos relacionados con la admisión de personas con antecedentes penales. AQUÍ más detalles.
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Titulares de la Green Card: esto debes saber tras el fallo de la Corte Suprema en EE. UU.
Según Univisión y otros portales internacionales, el reciente fallo judicial ha modificado de manera significativa los procedimientos migratorios, lo que permite a los oficiales actuar sin necesidad de pruebas concluyentes para cancelar temporalmente la residencia de un individuo, negar su reingreso o iniciar un proceso de deportación.
Esto debes saber tras el fallo de la Corte Suprema en EE. UU.
Entre las medidas preventivas que ahora deben considerar los residentes se encuentran las siguientes:
- El riesgo asociado a antecedentes penales. Aquellos con cargos pendientes o condenas previas, especialmente por delitos considerados de 'depravación moral', como el fraude o la falsificación, estarán sujetos a un mayor escrutinio al intentar ingresar a Estados Unidos.
- Los residentes pueden perder su estatus de 'admitido' en la frontera, ya que un oficial tiene la facultad de colocarlos bajo libertad condicional migratoria, lo que suspende automáticamente las protecciones de la Tarjeta Verde mientras se resuelve su situación legal.
No obstante, para la mayoría de los titulares de la Green Card que no cuentan con antecedentes delictivos, este fallo no representa un impacto directo en su estatus migratorio.
Si tienes antecedentes o cargos pendientes, ¿qué debes hacer?
Es fundamental que, antes de viajar a un aeropuerto internacional, solicites a un abogado que revise tu récord penal, y te asegures de obtener una 'copia certificada de la disposición'.
Este paso es crucial, ya que un reciente fallo otorga a los agentes fronterizos la autoridad para detenerte o iniciar un proceso de deportación al momento de regresar, basándose únicamente en sospechas sobre tu historial, sin requerir pruebas definitivas en ese momento. La precaución es clave para evitar complicaciones en la frontera.
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