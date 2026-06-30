0
EN VIVO
Costa de Marfil vs Noruega por el Mundial 2026
EN DIRECTO
Previa Francia vs Suecia

CIERRE DE EMERGENCIA en el Walmart de Boaz: un fallo técnico apaga las luces y esta es la FECHA DE REAPERTURA

Una falla eléctrica interrumpió el servicio en el Walmart de Boaz, provocando un cierre temporal que se solucionó al reemplazar un transformador.

María Zapata
El Walmart de Boaz reabrió después de un apagón inesperado que causó su cierre temporal.
El Walmart de Boaz reabrió después de un apagón inesperado que causó su cierre temporal. | Composición: María Zapata | Líbero
COMPARTIR

El supermercado Walmart ubicado en Boaz, Estados Unidos, reanudó sus actividades este martes luego de haber estado cerrado de manera temporal durante la noche del lunes. La suspensión de operaciones se produjo a causa de una falla eléctrica inesperada que dejó sin energía al establecimiento, lo que obligó a interrumpir la atención al público por varias horas. El incidente llamó la atención de los clientes locales, quienes se sorprendieron por el cierre repentino del conocido Walmart en Estados Unidos.

Walmart

Una falla en el transformador causó un apagón en el Walmart de Boaz.

Cuidado, inmigrantes en EE. UU.: exponen "mayor actividad" del ICE en esta zona de Wisconsin.

PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen "mayor actividad" del ICE en esta zona de Wisconsin

Un problema en el transformador provoca un apagón y el cierre temporal del Walmart en Boaz

De acuerdo con la cobertura de WAFF 48, el origen del problema fue una interrupción repentina del sistema eléctrico que abastece al establecimiento. La situación obligó a una intervención urgente para evitar mayores complicaciones en las operaciones del comercio.

La cooperativa eléctrica Marshall-DeKalb explicó que sus técnicos tuvieron que sustituir un transformador que dejó de funcionar correctamente, lo que provocó el apagón. En palabras citadas por el medio WAFF 48: "El Walmart de Boaz reabrió sus puertas el martes tras un problema eléctrico inesperado que provocó un apagón", lo que refleja la rapidez con la que se atendió la emergencia.

Fecha de reapertura del Walmart en Boaz

Tras el cierre temporal del lunes por la noche, el Walmart de Boaz volvió a operar con normalidad el martes, una vez restablecido el servicio eléctrico. La rápida respuesta de la cooperativa Marshall-DeKalb Electric permitió resolver la falla en pocas horas y garantizar la reapertura del establecimiento.

La empresa agradeció la comprensión de sus clientes durante la interrupción y ofreció disculpas por las molestias ocasionadas. Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, pone en evidencia la importancia del mantenimiento de la infraestructura en grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos, donde la continuidad del servicio es clave para miles de consumidores diarios.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
María Zapata
AUTOR: María Zapata

Redactora en la web del Diario Líbero, sección Ocio y México. Egresada de Comunicación y Periodismo (UPC) con 2 años de experiencia en contenido digital. Interesada en anime, tecnología y crónicas.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. GRAN NOTICIA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: crece la PRESIÓN en esta ciudad no santuario para romper un PACTO CLAVE con ICE

  2. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: exponen "mayor actividad" del ICE en esta zona de Wisconsin

  3. ALERTA MÁXIMA, inmigrantes legales e indocumentados en EE. UU.: agentes ICE LOCALIZAN a mujer y le ADVIERTEN que elimine esta publicación

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos

Estados Unidos

Fútbol Peruano