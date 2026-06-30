CIERRE DE EMERGENCIA en el Walmart de Boaz: un fallo técnico apaga las luces y esta es la FECHA DE REAPERTURA

El supermercado Walmart ubicado en Boaz, Estados Unidos, reanudó sus actividades este martes luego de haber estado cerrado de manera temporal durante la noche del lunes. La suspensión de operaciones se produjo a causa de una falla eléctrica inesperada que dejó sin energía al establecimiento, lo que obligó a interrumpir la atención al público por varias horas. El incidente llamó la atención de los clientes locales, quienes se sorprendieron por el cierre repentino del conocido Walmart en Estados Unidos.

Una falla en el transformador causó un apagón en el Walmart de Boaz.

Un problema en el transformador provoca un apagón y el cierre temporal del Walmart en Boaz

De acuerdo con la cobertura de WAFF 48, el origen del problema fue una interrupción repentina del sistema eléctrico que abastece al establecimiento. La situación obligó a una intervención urgente para evitar mayores complicaciones en las operaciones del comercio.

La cooperativa eléctrica Marshall-DeKalb explicó que sus técnicos tuvieron que sustituir un transformador que dejó de funcionar correctamente, lo que provocó el apagón. En palabras citadas por el medio WAFF 48: "El Walmart de Boaz reabrió sus puertas el martes tras un problema eléctrico inesperado que provocó un apagón", lo que refleja la rapidez con la que se atendió la emergencia.

Fecha de reapertura del Walmart en Boaz

Tras el cierre temporal del lunes por la noche, el Walmart de Boaz volvió a operar con normalidad el martes, una vez restablecido el servicio eléctrico. La rápida respuesta de la cooperativa Marshall-DeKalb Electric permitió resolver la falla en pocas horas y garantizar la reapertura del establecimiento.

La empresa agradeció la comprensión de sus clientes durante la interrupción y ofreció disculpas por las molestias ocasionadas. Este tipo de incidentes, aunque poco frecuentes, pone en evidencia la importancia del mantenimiento de la infraestructura en grandes cadenas como Walmart en Estados Unidos, donde la continuidad del servicio es clave para miles de consumidores diarios.