MUY ATENTOS, inmigrantes legales e indocumentados en Nueva York: esta es la DRÁSTICA EXIGENCIA a ICE ante temperaturas extremas

Una intensa ola de calor extremo se aproxima a Nueva York, con sensaciones térmicas que podrían alcanzar hasta los 105 grados Fahrenheit en los próximos días. Ante este escenario, la organización Legal Aid Society encendió las alertas al exigir medidas urgentes para proteger a las personas bajo custodia del sistema penitenciario y migratorio, especialmente a los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, que permanecen detenidos en centros del ICE y otras instalaciones.

Según informó El Diario NY, crece la preocupación por la falta de condiciones adecuadas en estas instalaciones para hacer frente a las temperaturas extremas.

Exigen a ICE proteger a inmigrantes detenidos ante la ola de calor extremo en Nueva York

El aumento de las temperaturas ha encendido las alertas entre organizaciones defensoras de los derechos humanos, que advierten sobre los graves riesgos para la salud que enfrentan los inmigrantes detenidos en Nueva York y otras personas privadas de la libertad. La preocupación se extiende a centros del ICE, cárceles como Rikers Island, prisiones estatales y centros de detención juvenil.

Según El Diario NY, el llamado se enfoca en la responsabilidad de las autoridades de Estados Unidos de garantizar condiciones seguras durante los episodios de calor extremo. La organización Legal Aid Society enfatizó que "los gobiernos federal, estatal y locales tienen la obligación legal y moral de proteger la salud y la seguridad de las personas bajo su custodia", y subrayó además la importancia de garantizar el acceso al aire acondicionado siempre que sea posible.

Legal Aid Society exige medidas urgentes a ICE y a las autoridades de Nueva York ante el calor extremo

La organización defensora de los derechos legales fue enfática al solicitar al ICE y a las autoridades locales que adopten medidas inmediatas para proteger a las personas detenidas. Entre las recomendaciones figuran garantizar el acceso a agua potable, hielo y duchas frías, así como implementar otras acciones básicas en caso de que las instalaciones no cuenten con aire acondicionado.

"Muchas de las cárceles, prisiones, centros de detención de inmigrantes, centros de detención juvenil y otras instalaciones de custodia han estado plagadas durante mucho tiempo de condiciones inseguras y deplorables", advirtió Legal Aid Society, según recoge El Diario NY.

Asimismo, la organización alertó que ya trasladó estas preocupaciones directamente a las agencias responsables y que realizará visitas a distintos centros para verificar las condiciones reales en las que se encuentran los inmigrantes indocumentados y demás personas bajo custodia. "Legal Aid Society comunicó estas preocupaciones directamente a las agencias responsables... y las insta a tomar medidas inmediatas", reiteró la entidad.

Finalmente, la organización anticipó que en los próximos días supervisará instalaciones clave para evaluar el cumplimiento de las medidas de protección frente al calor extremo, en un contexto en el que la situación climática vuelve a poner bajo presión a los sistemas de detención en Nueva York y otras partes de Estados Unidos.